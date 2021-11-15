【產經專題】以色列盛產「獨角獸」　政府推優惠吸資

以色列雖然一向盛產玉米(Corn)，但原來獨角獸(Unicorn)都適合在當地成長。根據當地一家科技投資集團Viola Ventures的報告顯示，今年上半年以國獨角獸公司(估值達到10億美元而未上市的企業)、上市和融資活動的數量均大幅增長，繼續打破歷年紀錄。以色列在科技類別的集資金額位列全球第四，緊隨在美國、中國和英國之後，反映該國對本土和國際投資者的吸引力。

報告指出，以國的獨角獸數量用前所未有的速度增長，今年上半年一口氣孕育出24家獨角獸公司，在全球的新獨角獸產量中排名第二，是內地的兩倍。

以色列公司從頂級投資者手上籌得巨額資金，融資活動已躍升至122億美元，較前一年籌集的資金增加1.25倍。其中，企業A輪融資的集資中位數為580萬美元，高過全球平均金額接近一倍。

美國調查公司StartupGenome發布《2021年全球創業生態系統報告》，就成功創業企業數量及籌資等6個項目進行評分，計算出世界主要城市的創業環境綜合排名。該排名為世界風險投資(VC)及大企業考慮投資哪些地區的初創企業的重要參考。當中，以色列第二大城市特拉維夫今年排名第7，按年雖下滑一位，但仍力壓上海及東京。

這個有「以色列硅谷」之稱的初創之城，每154名居民就擁有一家初創公司，為世界上最高的比例。在2020年，初創公司籌集的資金超過68億美元(約530億港元)，按年增加25%。當地擁有115個外國研發中心，眾多跨國公司將這座城市作為創新基地，包括微軟、亞馬遜、蘋果公司(Apple Inc.)等知名科技巨頭。

特拉維夫尤其以人工智能(AI)、大數據和分析的發展最為蓬勃，其AI初創公司有714家，數量全球排名第7，2020年投資總額為30億美元。另外，網絡安全公司亦成為新亮點，今年首季度就錄得17宗融資，共籌集15億美元。

創立於以色列、現時總部位於倫敦的Rapyd，是一家提供一系列金融服務，如支付、移動錢包、匯款、發卡等的公司。不過，在一開始創業時，Rapyd作為一家移動支付公司就遇到重重難關，所以銳意打造一款電子錢包，讓消費者不需要銀行帳戶即可從任何國家的自動櫃員機提取現金。

去年在疫情影響之下，受惠於全球轉向實體開展生意，刺激Rapyd快速增長。今年Rapyd的總支付金額目標為200億美元以上，是去年的4倍。據悉，該公司約有650家大型企業客戶，另外有1.2萬家中小企業使用其服務。

於今年8月，這家初創科技公司在新一輪融資中籌集了3億美元。Rapyd在該輪融資中的估值為87.5億美元，與100億美元的「十角獸（Decacorn）」門檻相距不遠。該公司行政總裁兼聯合創始人Arik Shtilman在接受採訪時表示，計劃將部分投資用於收購，部分用於研發。

事實上，Rapyd今年已開始加入併購大軍，7月份以一億美元收購冰島支付和發卡公司Valitor，以進一步擴展到歐洲，並成立了一個投資部門，未來應該會持續進行併購活動，以擴大版圖。

另一家有望成為「十角獸」的初創企業為雲技術網站開發公司Wix，最新估值達到60億美元。用戶可以使用其開發的和第三方應用程序，在用戶的網站上添加電商服務、網上營銷和社交論壇等各種插件。然而，外媒指，這家2006年創立的公司年收入僅為2,500萬美元，質疑Wix的業績是否足夠「撐起」巨額估值，分析憂慮其有科技泡沫之嫌。

以色列能夠在地緣政局長期緊張的情況之下，保持其科技發展優勢，歸根究柢，要歸功於政府歷年來所推出的優惠政策。

早在2011至2012年，以國已制訂經濟政策法第20條(於2016年第5次修訂)，被稱為「天使法」，通過向投資者提供大量稅務優惠，鼓勵對以色列高科技公司的投資。

該法律允許個人(非公司或機構)購買不超過500萬新謝克爾(約1,203萬港元)的合格以色列研發公司的原始股份，在最少3年後出售其股本時，則可以用25%的資本利得率繳納稅款，而非高達50%的邊際收益率。

另外，以色列對招攬人才亦出手大方。該國經濟部為新員工提供長達數年的工資補貼，補貼率由10到40%不等，取決於員工的背景(即學生、少數族裔工人)，以及員工已任職的時間。

該國亦設有創新局，並為跨國公司、個體企業家、研究機構和非政府組織提供40多項研發資助計劃。這些「度身訂造」的激勵計劃，包括創新實驗室計劃，為特定研發項目提供高達50%費用的資助。

展望未來，當地政府更會推出一項新人工智能計劃，期望在未來5年內投入16億美元以進一步發展相關行業，並且已經投入初始資金逾1.68億美元。