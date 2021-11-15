北交所正式開市　多隻股份升停板

內地第三個交易所北京證券交易所周一(15日)正式開市，多隻股份升停板，其中，N同心股價較開盤價升超過60%，較定價升幅逾500%，觸發第二次臨停。

中國證監會主席易會滿表示，北京證券交易所揭牌開市是內地資本市場改革發展的又一標誌性事件。設立北京證券交易所是中央、國務院立足構建新發展格局、推動高質量發展作出的重大決策部署，對於進一步健全多層次資本市場，加快完善中小企業金融支持體系，推動創新驅動發展和經濟轉型升級，都具有十分重要的意義，並指出將堅持「建制度、不干預、零容忍」，持續深化新三板改革，努力辦好北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。

81家公司成為北交所首批上市公司，這批公司分布在23個省份。北京、江蘇以12家公司並列第一，廣東位列其後，屬於上述3個省份共有34家公司，佔比42%。從行業來看，北交所首批上市公司分布在18個行業，先進製造業、現代服務業、高技術製造業、高技術服務業、戰略新興產業等佔比87%。截至上季末，公募基金重倉20隻北交所上市公司，倉位較第二季明顯提升，但整體計倉位仍處在低位。