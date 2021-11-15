10月內地一線城市新建住宅售價持平　二手繼續下跌

外電根據國家統計局公布的數據測算，10月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年升3.4%，低於9月的3.8%，且漲幅為2016年1月以來最低；按月下跌0.2%，為2015年2月以來最弱，9月份為持平，上一次按月下跌是2015年3月，當時下跌了0.1%。

10月70個大中城市中，新建住宅價格指數按月上漲的有13個(9月為27個)；持平5個(9月7個)；下跌52個（上月36個）。

國家統計局公布，10月各線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月呈略降趨勢。據測算，10月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按月持平。其中，北京和上海按月分別上漲0.6%和0.1%，廣州和深圳分別下降0.3%和0.2%。一線城市二手住宅銷售價格按月下降0.4%，降幅與上月相同。其中，北京、上海、廣州和深圳按月分別下降0.5%、0.4%、0.6%和0.2%。

二線城市新建商品住宅銷售價格按月由上月持平轉為下降0.2%；二手住宅銷售價格按月下降0.3%，降幅較上月擴大0.2個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格和二手住宅銷售價格按月均下降0.3%，降幅較上月均擴大0.1個百分點。