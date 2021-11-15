向世界錢進：港人移澳最快3年永居　英文唔過關都搞得掂？

澳洲正以最優先次序，審批香港特區護照或BNO持有人的永久技術移民簽證申請。

澳洲政府去年宣布給予港人特殊移民途徑，到上周正式公布申請澳洲永久居留詳情，讓持有臨時畢業簽證或臨時工作簽證的香港人，在3至4年後可申請永居，加上可避過傳統計分制要求，使申請永居門檻大降。

澳洲政府近日公布《2021年移民規例修訂（香港）法例》，宣布明年3月5日起，持有臨時技術移民工作簽證、臨時技術短缺簽證，或臨時畢業生簽證的港人，持有臨時簽證4年後，可申請「技術移民獨立簽證」，移居澳洲。

而在指定偏遠地區居住、工作或讀書滿3年後，可申請「偏遠地區技術移民永久居留簽證」居澳。澳洲的指定偏遠地區定義廣泛，除了悉尼、墨爾本、布里斯班等大城市之外，不少地方亦屬於偏遠地區，包括塔斯馬尼亞、南澳洲、北領地等。

澳洲政府確認，港人不論是持有香港特區護照，或英國國民(海外)護照(BNO)，都可申請上述兩項永久居留簽證。當地內政部早前已透露，正以最優先次序審批香港特區護照或BNO持有人的澳洲永久技術移民簽證申請和其擔保申請。

仍須通過體檢品格審查

過往澳洲評核移居人士申請，會採取計分制度，包括考慮申請人的學歷、入息、語言能力等，分數要求不低，使一些學歷不高、入息較低、英文語言能力稍遜人士未必可如願移居當地。

惟在新規例下，申請人只需符合基本移民「通用條件」，包括通過體檢、品格審查、未被澳洲安全及情報組織視為對當地有直接或間接安全風險，以及未被聯邦外長視為違反澳洲外交利益人士，不用經過計分制，便可申請上述兩項永久居留簽證，要求較過往寬鬆，分數不足的港人可嘗試透過新渠道獲取移民澳洲機會。而本身已身處澳洲升學和計劃赴澳洲升學的港人，新規例更提供了清晰的移民途徑，提升移民澳洲的吸引力。

兩項簽證的成人申請費用同為6,170澳元(約3.57萬港元)，如未擁有「基本應用水平的英語能力」(即IELTS(雅思)考試平均分達4.5分或以上)，需額外繳付4,885澳元(約2.82萬港元)，而18歲以下人士的簽證申請費用為5,145澳元(約2.97萬港元)。

據澳洲內政部數據，澳洲政府在2020年7月1日至2021年6月30日期間，一共向港人批出4,312個永久居留簽證或永居前臨時簽證，創25年來最高紀錄。香港成為獲批移民簽證排名第8多的地區，較上個財年排名第23位大幅躍升，簽證數量按年大增近2.1倍。

部分行業被視為有助澳洲疫後復甦，其簽證會獲優先審核，例如從事醫療衞生、土木工程、資訊科技等行業的申請人較易獲批簽證，而正身處在澳洲境內的香港人亦會比境外港人較優先獲得簽證審批。

樓價季升6.7% 32載最強

澳洲央行在11月初議息後，將現金利率目標維持在0.1厘不變，符合預期。當局重申在通脹達到2至3%之前不會加息，而加息條件可能需要一段時間才能達到，並提到不會利用利率來控制當地樓價。

今年以來澳洲樓市持續升溫，澳洲統計局數據顯示，今年第二季當地8大城市住宅物業價格按年上升16.8%，按季升6.7%，創下1989年來最大單季升幅，平均樓價按季上升5.26萬澳元(約30.45萬港元)，至約83.57萬澳元(約483.84萬港元)。

悉尼坎培拉跑贏全國

8大指標城市的樓價指數顯示，悉尼及首都坎培拉樓價指數跑贏全國，按季同樣錄得超過8%的升幅，按年亦增長逾19%。當地樓價愈升愈有，除了因為持續供不應求之外，亦與部分州政府為應對疫情推出鼓勵當地人買樓補貼措施，以及指標利率長時間處於歷史低位有關。

外籍人士買樓受簽證限制

有別於其他海外國家，外籍人士在澳洲買樓會因擁有的簽證類型而受不同限制。其中，若持有連續居留12個月以上的臨時居留簽證（如學生簽證及工作簽證），或是擁有正在申請永久簽證時所核發的過渡簽證，可以購買一手樓或二手樓，但二手樓僅能作自住用途，不能放租。

如果是持有短期簽證，需通過澳洲外國投資審查委員會(FIRB)審批後才能購買澳洲物業，且僅限於買一手新樓，不能購買二手樓。FIRB是澳洲專門負責外國人投資審核的機構，除了澳洲公民或擁有永久居留權的人士，所有人在澳洲投資都需要上網申請FIRB，獲得批准後才能購買物業。

以買一手樓而言，澳洲當地銀行提供外國人按揭服務，港人買澳洲樓時也可向當地銀行敍做按揭，並以香港收入計算貸款。然而，與多數國家一樣，銀行對外國人申請按揭的審核條件較嚴格，特別要計算好收入能否通過壓力測試。

另涉多種稅項和費用

在澳洲買樓涉及多種稅項和費用，除了一般的申請按揭費用、律師費、保險費等之外，亦要繳交印花稅、土地稅、外國投資審核費、商品和服務稅等，而收費總額多寡視乎物業所在的州份、類型、聘用的專業服務等多項因素，因此大家的買樓預算應鬆動一些。