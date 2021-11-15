【高盛推介】騰訊突破490元　資金部署淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周重上480港元水平，收市升約1.6%，周一(15日)繼續上升。早上開市即突破490元水平，最高見494元，觸及過去3周高位。現報492.4元，升約1.5%。

抖音公布指收到來自騰訊創作服務平台的申請，希望接入抖音開放平台。抖音並指非常高興騰訊版權內容在抖音上分享，將有助於同時改善騰訊和抖音雙方用戶的體驗。有報道指騰訊收購日本創意工作室Wake Up 90%股權，涉資50億日圓。

觀察個股輪證資金流向，可見上周五(12日)資金轉向部署淡倉，錄得約1,200萬元資金流入，為當日最多資金流入的相關資產。當中認沽證佔約820萬元，而熊證則有約380萬元，並見流入的資金分布在495至530元間的產品。

好倉方面，則見認購證於上周四(11日)錄得約2,960萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。上周五部署牛證的資金主要沽出，並見有部分轉倉至460元以上收回價的產品。

觀察港股通資金流向，則見近日北水沽出騰訊，上周四及上周五共錄得約45.7億元資金淨賣出。

騰訊牛50729，收回價470元，行使價467.2元，換股比率500，槓桿比率17.2倍，新上市貼牛。

騰訊牛50167，收回價460元，行使價457.2元，換股比率500，槓桿比率13.0倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

騰訊購25582，行使價550元，2022年1月26日到期，實際槓桿10.8倍，行使價500至570元間、2個月期以上、低街貨產品中，槓桿最高。

騰訊購23564，行使價530元，2022年1月24日到期，實際槓桿10.3倍，貼價、高槓桿。

騰訊沽26309，行使價437.8元，2022年1月21日到期，實際槓桿10.9倍，貼價、行使價420至500元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。

騰訊沽24338，行使價400.2元，2022年1月25日到期，實際槓桿11.6倍，行使價400至500元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。

騰訊熊55184，收回價520元，行使價523元，換股比率500，槓桿比率15.7倍，高槓桿近熊。

騰訊熊54082，收回價540元，行使價543元，換股比率500，槓桿比率9.6倍，近50元收回距離遠熊。

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