【高盛推介】騰訊突破490元 資金部署淡倉
2021年11月15日 10:23
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周重上480港元水平，收市升約1.6%，周一(15日)繼續上升。早上開市即突破490元水平，最高見494元，觸及過去3周高位。現報492.4元，升約1.5%。
抖音公布指收到來自騰訊創作服務平台的申請，希望接入抖音開放平台。抖音並指非常高興騰訊版權內容在抖音上分享，將有助於同時改善騰訊和抖音雙方用戶的體驗。有報道指騰訊收購日本創意工作室Wake Up 90%股權，涉資50億日圓。
觀察個股輪證資金流向，可見上周五(12日)資金轉向部署淡倉，錄得約1,200萬元資金流入，為當日最多資金流入的相關資產。當中認沽證佔約820萬元，而熊證則有約380萬元，並見流入的資金分布在495至530元間的產品。
好倉方面，則見認購證於上周四(11日)錄得約2,960萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。上周五部署牛證的資金主要沽出，並見有部分轉倉至460元以上收回價的產品。
觀察港股通資金流向，則見近日北水沽出騰訊，上周四及上周五共錄得約45.7億元資金淨賣出。
投資者如看好，牛證方面的貼牛選擇可留意新上市騰訊牛(50729)，近牛選擇可留意騰訊牛(50167)，與現價有約20及30元收回距離。認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價500至570元間、2個月期以上的低街貨產品中，槓桿最高的騰訊購(25582)。貼價選擇可留意年期約2個月的騰訊購(23564)。
騰訊牛50729，收回價470元，行使價467.2元，換股比率500，槓桿比率17.2倍，新上市貼牛。
騰訊牛50167，收回價460元，行使價457.2元，換股比率500，槓桿比率13.0倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
騰訊購25582，行使價550元，2022年1月26日到期，實際槓桿10.8倍，行使價500至570元間、2個月期以上、低街貨產品中，槓桿最高。
騰訊購23564，行使價530元，2022年1月24日到期，實際槓桿10.3倍，貼價、高槓桿。
投資者如看淡，認沽證方面的貼價選擇可留意屬行使價420至500元間、2個月期以上產品中，槓桿最高的騰訊沽(26309)。高槓桿選擇可留意屬行使價400至500元間、2個月期以上產品中，槓桿最高的騰訊沽(24338)。熊證方面的近熊選擇可留意騰訊熊(55184)，遠熊選擇可留意騰訊熊(54082)，與現價有約30及50元收回距離。
騰訊沽26309，行使價437.8元，2022年1月21日到期，實際槓桿10.9倍，貼價、行使價420至500元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
騰訊沽24338，行使價400.2元，2022年1月25日到期，實際槓桿11.6倍，行使價400至500元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
騰訊熊55184，收回價520元，行使價523元，換股比率500，槓桿比率15.7倍，高槓桿近熊。
騰訊熊54082，收回價540元，行使價543元，換股比率500，槓桿比率9.6倍，近50元收回距離遠熊。
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