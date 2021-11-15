【瑞通推介】恒指好淡爭持 即市較多資金開牛
2021年11月15日 10:46
東網電視更多新聞短片
瑞通認股證牛熊證銷售部：道指上周五(12日)收報36,100點，升179點或0.5%；納指亦升1%。恒指上周五曾蒸發近280點升幅，全日收報25,327點，升79點或0.3%，20天線及25,500點得而復失，但連升4個交易日，累漲逾560點。周一(15日)曾升逾150點，高位逼近25,500點遇阻力，其後升幅收窄並曾倒跌。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾7,900萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1,700萬元，反映投資者趁港股連升減持好倉。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價24,400至24,499點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。
騰訊控股上周五錄超過4,900萬元資金淨流出其輪證好倉，為當日最多資金淨流出的個股好倉項目；淡倉同日則有逾1,200萬元淨流入，為最多資金淨流入的個股淡倉項目。騰訊公布第三季業績後股價調整，上周五則重拾升勢，高位升破490元，全日收報485.2元，升近1.6%。周一早段再升逾1%，重返490元以上。據報騰訊創作服務平台向全網第三方平台發出測試邀請，受邀公司包括抖音。
舜宇光學科技是上周五表現最佳藍籌，曾高見229元的近兩個月高位，全日維持4.7%升幅，收226.2元，三連升累漲24.2元或近12%。舜宇10月3大產品出貨量齊錄雙位數字按年跌幅，但市場憧憬上游晶片短缺緩和，以及公司有機會受惠「元宇宙」概念，刺激股份開展近日升浪。舜宇周一早段好淡爭持，高位重上228元。超過390萬元在上周五淨流出其輪證好倉，淡倉則有逾170萬元淨流入。
吉利汽車上周五高開在26元以上後持續回落，全日收跌1.9%於25.35元，回落至50天和100天線水平。股份近日大部分時間於25至27元區間內橫行，周一早段略回1%，暫守25元。上周五分別有近290萬元和逾30萬元淨流入其好倉和淡倉。
瑞通相關認股證之選擇：
恒指貼價、短期購(22956)，行使價26,600點，2022年1月到期，實際槓桿18.8倍。
恒指貼價、中短期沽(29348)，行使價24,300點，2022年3月到期，實際槓桿10倍。
騰訊輕微價外、中短期購(17828)，行使價534.3元，2022年4月到期，實際槓桿6.9倍。
騰訊輕微價外、短期沽(25903)，行使價424.8元，2022年1月到期，實際槓桿10.6倍。
網易輕微價外、短期購(18781)，行使價196.88元，2022年1月到期，實際槓桿6.4倍。
舜光輕微價外、中短期購(24619)，行使價260元，2022年2月到期，實際槓桿5.9倍。
舜光輕微價外、極短期沽(16006)，行使價202.88元，2021年12月到期，實際槓桿10倍。
吉利輕微價外、短期購(23376)，行使價26.93元，2022年1月到期，實際槓桿7.1倍。
吉利貼價、中年期沽(12569)，行使價23.88元，2022年6月到期，實際槓桿2.9倍。
京東輕微價外、中短期購(26106)，行使價372.98元，2022年2月到期，實際槓桿7.3倍。
京東價外、中短期沽(11880)，行使價280.18元，2022年4月到期，實際槓桿4.3倍。
藥明價外、中短期購(24911)，行使價138元，2022年2月到期，實際槓桿6.2倍。
友邦貼價、長期購(11420)，行使價87.95元，2022年9月到期，實際槓桿4.9倍。
友邦輕微價外、長期沽(12768)，行使價78.68元，2022年12月到期，實際槓桿2.8倍。
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(50608)，收回價24,996點，槓桿比率56.3倍。
恒指熊證(66069)，收回價25,940點，槓桿比率33.8倍。
騰訊牛證(69846)，收回價461.8元，槓桿比率12.8倍。
騰訊熊證(51809)，收回價521.8元，槓桿比率11.2倍。
網易牛證(69867)，收回價143.88元，槓桿比率4.3倍。
舜光牛證(61130)，收回價192元，槓桿比率5.8倍。
舜光熊證(57348)，收回價250元，槓桿比率7倍。
吉利牛證(62277)，收回價22.8元，槓桿比率7.9倍。
吉利熊證(63101)，收回價29.5元，槓桿比率4.7倍。
京東牛證(50310)，收回價300.88元，槓桿比率7.9倍。
京東熊證(66488)，收回價358.88元，槓桿比率10.5倍。
藥明牛證(50603)，收回價98.88元，槓桿比率7.8倍。
藥明熊證(50591)，收回價115元，槓桿比率10.5倍。
友邦牛證(66030)，收回價80.5元，槓桿比率14.7倍。
友邦熊證(68215)，收回價90.5元，槓桿比率9.7倍。
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。