【瑞通推介】恒指好淡爭持　即市較多資金開牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：道指上周五(12日)收報36,100點，升179點或0.5%；納指亦升1%。恒指上周五曾蒸發近280點升幅，全日收報25,327點，升79點或0.3%，20天線及25,500點得而復失，但連升4個交易日，累漲逾560點。周一(15日)曾升逾150點，高位逼近25,500點遇阻力，其後升幅收窄並曾倒跌。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾7,900萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1,700萬元，反映投資者趁港股連升減持好倉。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價24,400至24,499點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。

騰訊控股上周五錄超過4,900萬元資金淨流出其輪證好倉，為當日最多資金淨流出的個股好倉項目；淡倉同日則有逾1,200萬元淨流入，為最多資金淨流入的個股淡倉項目。騰訊公布第三季業績後股價調整，上周五則重拾升勢，高位升破490元，全日收報485.2元，升近1.6%。周一早段再升逾1%，重返490元以上。據報騰訊創作服務平台向全網第三方平台發出測試邀請，受邀公司包括抖音。

舜宇光學科技是上周五表現最佳藍籌，曾高見229元的近兩個月高位，全日維持4.7%升幅，收226.2元，三連升累漲24.2元或近12%。舜宇10月3大產品出貨量齊錄雙位數字按年跌幅，但市場憧憬上游晶片短缺緩和，以及公司有機會受惠「元宇宙」概念，刺激股份開展近日升浪。舜宇周一早段好淡爭持，高位重上228元。超過390萬元在上周五淨流出其輪證好倉，淡倉則有逾170萬元淨流入。

吉利汽車上周五高開在26元以上後持續回落，全日收跌1.9%於25.35元，回落至50天和100天線水平。股份近日大部分時間於25至27元區間內橫行，周一早段略回1%，暫守25元。上周五分別有近290萬元和逾30萬元淨流入其好倉和淡倉。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。