調查：35%港人料5年內用虛擬或數碼貨幣作支付

科技領導金融服務支付服務商FIS9月向超過1,800名18歲以上的香港消費者進行調查，最新數據顯示，35%港人預計會在未來5年內使用虛擬貨幣或中央銀行數碼貨幣作為支付方式，當中包括接近23%表示有計劃使用數碼貨幣購買部分商品和服務，12%表示數碼貨幣將會成為其主要支付方式。

研究發現，儘管虛擬貨幣作為一種相對較新的支付方式，目前商家尚未廣泛提供，但部分香港人已抱開放態度視之為一項可行的支付選擇。即使中央銀行數碼貨幣(CBDC)尚未在市場上正式開發，該已成為港人首選的數碼貨幣類型，調查當中，有15%受訪者表示將會使用CBDC，高於虛擬貨幣(8%)和穩定幣(stablecons)(5%)。另外19%港人表示沒有特別偏好並將會使用所有類型的數碼貨幣。

FIS的調查報告亦顯示，推動消費者使用中央銀行數碼貨幣或虛擬貨幣作為主要支付方式的因素包括：傾向使用中央銀行數碼貨幣的港人基於該貨幣受政府支持，認為它相對安全(72%)，以及更穩定(64%)。33%港人傾向使用中央銀行數碼貨幣，因為他們認為使用虛擬貨幣電子錢包風險較高。53%港人表示虛擬貨幣轉換現金時無需課稅，是吸引他們使用虛擬貨幣的首要原因。另外，46%傾向使用虛擬貨幣的港人表示將使用虛擬貨幣進行跨境支付。41%消費者希望在沒有中央機構的參與下進行交易而選擇使用虛擬貨幣。

疫情期間，港人亦加深了對非接觸式支付(contactless and rictionless payment)的興趣，53%指願意嘗試或使用無收銀付款方式(cashier-less payments)，如「Scan-and-go」結帳功能。25%表示傾向使用穿戴式感應支付裝置(例如智能手錶或智能戒指支付)。另外，27%港人傾向透過生物辨識技術進行支付。然而，有關個人私隱及資料安全性的問題為受訪者的主要顧慮。

Worldpay全球電子商務亞太地區總經理Phil Pomford表示，目前看到部分行業對虛擬貨幣的需求大幅增加，例如非同質化代幣(NFT，Non-Fungible Token)市場因建基於區塊鏈分散式帳本技術，將會需要使用加密科技。