【高盛推介】美團上試290元後回吐　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：美團由上周三(10日)起連升3日，累計升逾7%。周一(15日)則早段高見293.4港元突破3周高位後回吐。現報288.6元，跌約0.4%。

有報道指廣東省市場監督管理局就引導廣東平台企業進一步規範網絡促銷行為，早前召集包括美團旗下美團優選等16家廣東轄區的重點電子商務平台企業召開行政指導會。

觀察個股輪證資金流向，可淡倉於上周五(12日)獲資金轉向流入，當中認沽證錄得約430萬元資金流入，熊證則錄得約90萬元資金流入，並較集中在310元收回區域的產品。

好倉方面，則見上周五部署牛證的資金主要沽出，並有部分轉倉至貼牛產品。

觀察港股通資金流向，可見近期北水持續沽出美團，上周5個交易日皆錄得資金淨賣出，合共約21.7億元。

美團購29498，行使價330元，2022年1月26日到期，實際槓桿7.3倍，290至330元，兩個月期選擇中最高槓桿。

美團購26726，行使價315元，2022年1月24日到期，實際槓桿7.2倍，貼價。

美團牛67652，收回價265元，行使價262元，換股比率500，槓桿比率10.7倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

美團牛60612，收回價250元，行使價247元，換股比率500，槓桿比率6.8倍，近40元收回距離遠牛。

美團沽28947，行使價242.22元，2022年1月20日到期，實際槓桿7.2倍，貼價、行使價220至290元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。

美團沽11900，行使價229.8元，2022年4月4日到期，實際槓桿4.7倍，中期、低街貨。

美團熊62553，收回價310元，行使價313元，換股比率500，槓桿比率11.0倍，高槓桿近熊。

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