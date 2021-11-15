調查：62%散戶首10個月回報不足一成

另外，68%受訪散戶對投資新股市場感興趣，科技股、醫藥股及能源股成為散戶投資新股時最感興趣的三大板塊，分別佔29.5%、9.6%及8.8%。

對港股第四季的走勢預期，近一半受訪散戶持中性態度，並有44%散戶預期今次調整浪潮會持續至今年年底。當中約34%受訪散戶認為，內地監控問題及內房債務是否能夠緩和，將成為影響港股最關鍵的因素。展望明年，約72%受訪散戶預期港股會重返26,500點以上，僅約8%散戶較悲觀，預期大市會跌至23,500水平以下。

耀才證券研究部總監植耀輝指出，港股今年表現明顯跑輸外圍，部分原因在於行業持續有監管消息，而內房債務危機及對經濟前景之關注亦令投資者採取觀望態度，相關因素在未來一段時間恐怕仍會困擾港股表現，預期恒指短期將續於24,000至26,000點上落。板塊則較看好國策受惠板塊，包括新能源及儲電相關概念。

內地股市方面，耀才證券研究部副經理黃澤航表示，今年A股格局鮮明、喜憂參半，中小創大幅跑贏滬綜指，以電動車、綠色能源為代表的高景氣賽道保持強勢；地產、保險、白酒和醫藥持續跑輸。

近期，弱勢板塊有所反彈，帶動滬綜指企穩250天線，但在短期經濟增長和通脹壓力預期影響下，滬綜指在年內再度上試3,731點難度不小。部署建議上，考慮到經濟轉型趨勢、政策邏輯轉變和資金風格變化，繼續看好新能源產業投資機遇。

輝才證券集團執行董事兼行政總裁許繹彬表示，今年內地針對各行各業的監管政策接連出台；近日內地《個人信息保護法》正式實施，有官媒批評部分在美國上市的香港券商存在資訊安全風險，許指出，部份客戶亦因對此類公司的經營方法有所顧慮，而向該查詢轉倉的人數倍增。