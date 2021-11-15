熊俊傑：美國加息預期再升溫　宜分段吸美元

美國密歇根消費者情緒指數跌至10年以來最低，背後主要原因是通脹持續上升，並超出預期，令消費者對未來信心下降。雖然數據走低理論上會利淡美元發展，但美元卻不跌反升。有可能是投資者憧憬聯儲局會提前加息，以應對高通脹所引發的問題。

參考期貨市場對於美國未來十年通脹預期(TIPS) ，已經升至2006年以來最高水平。筆者認為通脹預期進一步上升，不但是由於原材料價格高企，或供應鏈緊張問題所導致。美國政府對高通脹問題所作出的行動十分有限，亦令投資者對於美國政府壓抑通脹的能力失去信心。

事實上，不但是期貨市場參與者對美國當局壓抑通脹投下不信任票。外媒的經濟學家中位數顯示，第四季通脹預期由上一個月預計的5.5%升至現時的5.8%，同時把2022每一季的通脹預期全線調高。

美國財長耶倫早前表示，壓抑通脹首要任務是控制疫情。而美國總統拜登縱然在早前斬釘截鐵地提出，壓抑通脹是政府首要任務，惟至今未見實質有效措施降低通脹預期。根據外媒聯合所進行的民意調查，過半受訪者將高通脹問題歸咎於拜登身上，其民望已跌至上任以來最低。此外，明尼阿波利斯聯儲主席Neel Kashkari表示，市場毋須對於通脹過分反應，他仍然認為通脹可能只是暫時性。

整體而言，美國實質應對高通脹的措施，只有美國聯儲局在本月初公布的每月縮減買債規模150億美元的計劃。最近有分析認為，整個結束買債計劃或相等於加息0.4厘的效果。實質情況能否有效減慢通脹，相信要留待未來2至3個月的通脹數據來作出初步判斷。

無論如何，美國聯儲局向市場傳達的訊息依然十分清晰，就是循序漸進地結束買債計劃，然後在明年中旬或之後開始加息。清晰的路線圖 給予投資者買入信心。與此同時，不論在歐元區、澳洲或日本，都無意在短期內調高息率，早前英倫銀行給予市場的加息憧憬幻滅，更對英鎊投資者失去信心。綜合各方因素，美元提供良好長線上升基礎。美匯指數(DXY)已升穿前高及多個重要阻力，現乘9周平均線(EMA)之勢而上。投資者可留意當美元作出技術回調時，可分段買入逐步吸納美元。短線交易策略方面，考慮於113.55附近買入美元兌日圓(USD/JPY)，向上阻力位為115.60，向下支持位為112.40。

艾德證券期貨高級副總裁 熊俊傑(此為一般市場評論，並非構成投資建議，投資者請自行負責。)