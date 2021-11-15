前景樂觀！調查：7成大灣區初創預期未來3年收入增長逾25%

香港貿易發展局及滙豐共同進行的調查發現，大部分粵港澳大灣區初創企業對發展前景感到樂觀，逾7成受訪者預期未來3年收入增長達25%以上，其中18%受訪者更料增長將超過一倍。

大灣區擁有龐大市場和商機，惟僅約3成大灣區初創計劃於未來3年擴展市場，其中香港初創尤其關注深圳的發展機會，而內地城市的初創則希望打入廣州及中山市場。 受訪者表示，資金是否充裕(56%)、市場不確定性(31%)以及市場競爭激烈(31%)為影響擴展計劃的主要因素。

不過，大灣區創新科技應用增長迅速，按行業劃分，從事生物科技的初創對發展前景最有信心，近3成受訪者預期未來3年收入增長逾倍。香港貿發局研究總監關家明表示，整個大灣區初創企業整體而言相對蓬勃及正面，其中生物科技領域值得留意。

他又稱，灣區內接近所有創業者擁有大學或以上學歷，有21%和10%取得碩士和博士學位。創業者除了擁有高學歷外，亦有年輕化趨勢，當中20%創業者年齡介乎22至30歲，61%創業者年齡介乎31至40歲。而生物科技公司創始人的年紀及學歷相對較高。

滙豐銀行香港工商金融中小企業主管王海珍預計，2030年區內整個經濟規模將增加3倍，至4.6萬億美元。她引述數據指，今年初創企業數目較2017年增加68%，為歷年新高，單單大灣區已有43間科技獨角獸企業，總市值達1.1萬億美元。滙豐於大灣區設立科技信貸基金及醫療信貸基金，共預留18億美元支援區內初創。

她表示，該行關注大灣區新客戶增長，去年因疫情及封關等因素新客增長相對緩慢，惟去年推出遙距開戶服務後，今年大灣區客戶增幅理想。

另外，超過8成大灣區初創預期未來3年會使用香港提供的服務，當中以銀行服務佔最多數(如貿易融資、跨境結算、貸款服務)，其次是會計、審計和稅務諮詢服務(如盡職調查)、會展和交易會，以及其他專業服務(如廣告、市場營銷、產品檢測認證)。他們最常用到香港銀行提供的貿易服務(36%)，如進出口融資、保險理賠和擔保函等。

關氏認為，香港專業服務與國際接軌，並擁有大量經驗豐富、熟悉海外及內地市場的專才，又是全球最大和最重要的離岸人民幣業務中心，不少大灣區內地企業均以香港為集資融資、以及拓展海外業務的平台。

貿發局於今年8至9月訪問308家在大灣區設立公司總部或辦公室的初創企業，包括生物科技、資訊科技與硬件製造、創新與專業服務、新經濟和新零售，並與10位大灣區初創企業始創人、企業孵化器管理層和初創平台負責人進行深度訪談。