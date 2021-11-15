道期跌26點 油價偏軟
2021年11月15日 16:11
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美匯指數報95.05；港匯見7.7921；離岸人民幣(CNH)報6.3772；美元兌日圓報113.97；歐元企1.1449，英鎊處1.3418。金價報1,864美元。油價向下，布油報81.85美元，紐油報80.45美元。比特幣企6.5萬美元水平。道指期貨跌26點。
●市後關注點
18:00 歐元區9月貿易數字
●恒生指數全日收報25,390點，升62點或0.25%。國企指數收報9,085點，跌28點或0.32%；科技指數收報6,601點，升35點或0.54%。主板成交1,185億港元。融創中國配股集資，同時減持融創服務，兩股急挫11.5%及16.6%。其他內房股受累，碧桂園服務及碧桂園跌5.75%及4.8%。 https://bit.ly/3x03ZSx
●滬綜指收跌5點，鋰電股、新能源股走弱，寧德時代跌3.2%。https://bit.ly/323KRrd
●中國經濟：
-內地10月規模以上工業增加值按年增長3.5%。
-10月內地一線城市新建住宅售價持平，二手繼續下跌。
-北交所正式開市，10隻新股多次升停板。
●經濟學家轉軚，英國可能下個月加息0.25厘。
●全球財富激增，中國擁936萬億力壓美國稱王。
●華為擬將智能手機設計授權予第三方，規避美國制裁。
●調查：62%散戶首10個月回報不足一成。
●黑田東彥：內房債務危機不會威脅全球經濟。
●今年全球企業派息料達11.3萬億，創新高。
●金管局與銀行研究「預先批核還息不還本」退出方案。
●調查：35%港人料5年內用虛擬或數碼貨幣作主要支付。
●美參議員籲拜登動用戰略石油儲備降汽油價格。
●傳特朗普29億元出售華盛頓酒店。
●耶倫：華府密切關注內地對房企債務風險的管控。