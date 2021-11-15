印度神童4大預言全中！提防12月全球供應鏈惡化

印度神童阿南德近年多次預言，言中疫情發展、國家發展動向及經濟變化等議題，引發全球關注。媒體盤點其由2019至今年的多項預言，檢視一下阿南德的準確度。

首先，是新冠疫情肆虐，阿南德曾於2019年預言，2020年將有肆虐全球的疾病發生，而新冠肺炎真的於2020年初在全球大爆發，影響全球經濟和環境。截止今日(15日)，全球已有多達510萬人因新冠肺炎而死亡，目前各國仍持續對抗疫情。

其次，神童曾今年4月提及，9月到11月會有災禍降臨。期間，台灣、日本、印尼及尼加拉瓜也曾出現6級以上的地震。同時，環球各地都出現對新冠疫苗具抗藥性的變異病毒株，包括新西蘭、瑞士、中國、英國、瑞士等國。

其三．阿南德曾提到6月20日後美國、日本、印度及歐洲各國都會發生大事，其後多國發生疫情反彈，美、日兩國更先後發生大樓倒塌及土石流的自然災害。而木星7月21日開始逆行後，狀況會每況愈下。之後就再發出阿富汗政變，塔利班重掌阿富汗政權，當地民眾大規模出逃，更發生由飛機墜落的悲劇。

最後，則是關於虛擬貨幣的預言。他預言，虛擬貨幣價格會在11月底前升破紀錄，雖然影片發布後幾天，Bitocin因為內地禁制而急挫，但隨後虛擬貨幣價格突然上升，更升穿歷史高位，令許多人大呼神準。

睇完往績，更重要是關心未來。印度神童最新於10月22日發布的影片中提及，12月10日後，KALA SARPA YOGA(印度星盤)正穩定的形成，會產生極大影響，而危機才剛開始，屆時會面臨電力短缺、能源危機、供應鏈中斷、新冠疫情等問題，這4大災難或會加劇，短期內難見好轉，且全球供應鏈危機會惡化，要到明年下半年，狀況才會逐漸好轉。