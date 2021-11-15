西半山三地盤逾80%業權聯合招標

仲量聯行獲委任以聯合業權方式放售西半山列堤頓道67至69號碧翠園、列堤頓道31至37號及羅便臣道102至108號第一大廈三項物業逾80%業權，三項物業的截標日期為下月9日。市場預期，三項物業現時總市值平均呎價約3萬元。

第一項物業為碧翠園，地盤面積約24,474方呎，由2座樓高15層的大廈組成，其中3層為停車場，大廈共提供96個單位，住宅部分總實用面積為70,448方呎。第二項物業為列堤頓道31至37號住宅物業，佔地約6,946方呎，物業樓高9層，提供32個單位。第三項物業為樓高9層的第一大廈，佔地約6,026方呎，提供36個單位。

根據半山區西部分區計劃大綱圖，三個屋苑的現址均劃為住宅(乙類)用地，佔地共約37,446方呎，地盤規模之大為豪宅區罕有，可作中密度住宅發展，並以地積比率5倍發展。

仲量聯行香港資本市場部主管陳國章表示，三項物業相連，可合併重建為大型豪宅項目，是次聯合放售的每個地盤分別都超過80%的不可分割業權份數，達到強制出售門檻，加上項目佔地逾3.7萬平方呎，為市場推出的最大型豪宅住宅地皮之一，地契又屬999年，料將吸引眾多發展商競投。