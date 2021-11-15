瑞風新能源及執董彭子瑋違反上市規則　遭聯交所批評

聯交所指出，若董事們以漫不經心的態度對待合規事宜，從而導致上市公司違反《上市規則》，聯交所將絕不姑息。同時期望董事們能遵守發行人有關簽訂重大合約的內部監控程序、促使上市公司考慮《上市規則》對有關交易的影響；以及在必要時尋求專業意見。

聯交所發現，在2017年6月20日，彭子瑋代表公司簽署一筆100萬美元的擔保，而該擔保能構成公司的主要交易，但彭氏並沒有諮詢董事局意見、遵守該公司的內部監控、或遵守《上市規則》條文。

彭子瑋認為，該擔保並不構成《上市規則》下的「交易」，因其簽訂了一份補充協議，若有關收購不成功時能免去公司就有關收購而簽訂的該擔保下的責任。然而，彭氏的分析並不正確，由於若該收購成功進行，該擔保在法律上是具有約束力的，簽訂補充協定並不代表該安排不是一項交易或可不遵守《上市規則》第14章項下的要求。

聯交所裁定公司未有遵守《上市規則》第14章項下有關主要交易的要求，以及彭子瑋違反其盡力遵守《上市規則》並竭力促使該公司遵守《上市規則》的職責及承諾。