金發局倡三方面助香港發展醫療及生物科技

香港金融發展局發表報告指，香港作為亞洲領先的國際金融中心，有充分理由進一步發展醫療及生物科技行業的綜合生態系統，以培育本地初創企業，吸引海外人才實現構思，同時由投資市場籌集流動資金。另從行業融資、商業化發展，以及人才培育三大方面作出建議，並按醫療及生物科技公司發展階段劃分，以推動香港醫療及生物科技發展。

金發局提到，香港是亞洲第一大、全球第二大生物科技集資中心，而且與內地及國際市場的聯通，利用活躍的金融市場，推動醫療及生物科技行業發展。香港亦擁有成熟的醫療系統及穩健的資訊通訊技基礎，為醫療及生物科技初創企業提供發展機會，可在生物科技及醫療範疇推行數碼化，亦可發揮在大灣區的地理優勢，連結本地及大灣區的主要研究設施和機構，加強資訊流動及業界知識。

金發局建議，企業需不斷檢討及更新金融市場的規則和慣例，確保反映全球趨勢、區域競爭和技術發展，透過積極的併購、新股上市、私人投資及其他融資方式，使資本與創新活動無縫銜接。

金發局又指，香港同時擁有學術及商業根基，而且在人才庫、融資樞紐及商業化跳板具有優勢，認為提升公私營合作模式、加強大學主導的技術轉移辦公室計劃、完善公營機構主導的孵化或資助計劃，以及更重視生命科學人才，香港將能夠成為本地、中國甚至全世界醫療及生物科技公司的孵化器，提升其醫療及生物科技行業融資中心的地位。

金發局主席李律仁表示，世界各地政府對醫療及生物科技相關行業日漸重視。香港擁有首屈一指的醫療及生物科技產業上市平台，尤其自2018年上市制度改革以來，作為集資中心為生物醫藥企業帶來獨特價值。香港應提升對本地及海外人才的吸引力，從而創造融資及研究同步發展的良性循環。

不過，近期不少生物科技公司股價「潛水」。金發局拓新業務小組成員合夥人李立明表示，有關情況在不同資本市場都有可能發生，市場仍在觀望生科企的研發進展，加上近期市場氣氛不算十分熾熱，短期股價表現受影響是正常。