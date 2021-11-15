富瑞：內房股半年內將勁升 呢6隻股可博！
2021年11月15日 18:19
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即使房企今年銷情可能很差甚至一些小型房企出現違約，投行富瑞睇好內房股短期內出現價值修復，料在未來3至6個月內強勁上升，宜趁低吸納，列龍湖集團(00960)、中國海外發展(00688)及華潤置地(01109)為行業首選，分別予目標價51.1元、25.71元及41.78元，並建議買融創中國(01918)、世茂集團(00813)及合景泰富(01813)，分別予目標價29.35元、25.75元及13.99元。
富瑞指出，內地一改以往空泛的口頭支持作風，行業終於出現鬆綁信號，包括加快投放按揭貸款、頻繁地舉行行業座談會、多個二三線城市放寬房策等，這些實際行動反映當局控制系統性風險的決心。惟這些措施不足以扭轉樓市下行的趨勢，該行預計當局或繼續為行業鬆綁，以提振買家的信心，包括放寬按揭貸款額度、撤銷拍地的嚴格限制、甚至乎上調一二線城市的二手樓成交參考價，以重建一個銷售均價出現溫和升幅的預期。連同銀行貸款額度在明年1月份重啟，應該足以推動銷售逐步在首季恢復，同時改善市場對離岸融資的負面情緒。
不過，該行認為內房股升勢無法長期維持，尤其是當局持續監管行業、煞停投地的房企或需數年恢復等，內房股長線走勢可能會呈「L」型倒掛。