富瑞：內房股半年內將勁升　呢6隻股可博！

富瑞指出，內地一改以往空泛的口頭支持作風，行業終於出現鬆綁信號，包括加快投放按揭貸款、頻繁地舉行行業座談會、多個二三線城市放寬房策等，這些實際行動反映當局控制系統性風險的決心。惟這些措施不足以扭轉樓市下行的趨勢，該行預計當局或繼續為行業鬆綁，以提振買家的信心，包括放寬按揭貸款額度、撤銷拍地的嚴格限制、甚至乎上調一二線城市的二手樓成交參考價，以重建一個銷售均價出現溫和升幅的預期。連同銀行貸款額度在明年1月份重啟，應該足以推動銷售逐步在首季恢復，同時改善市場對離岸融資的負面情緒。

不過，該行認為內房股升勢無法長期維持，尤其是當局持續監管行業、煞停投地的房企或需數年恢復等，內房股長線走勢可能會呈「L」型倒掛。