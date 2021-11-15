心連心化肥：營運狀況改善　第4季業績料較平穩

公司指出，煤炭價格自9月中旬急漲，在內地政府管控下，目前供應已穩定下來，煤價亦回落至9月前的水平，惟進入冬季後需求增長，相信要回到去年的水平仍有一定難度，但整體對公司生產影響不大。

公司續指，期內利潤按季下降的主因是河南及新疆基地分別完成7天和15天的停車檢修，若撇除有關因素，利潤基本按季持平。

位於江西九江的生產基地具有技術水平高和地理優勢，季內收入佔比24%，佔總利潤45%，而新疆及河南的生產基地，分別佔總收入17%及59%，佔總利潤32%及23%。管理層解釋，河南收入高、利潤較低，主要由於季內產能加速淘汰，令固定成本上升，惟預計第二及第三廠固定床改造升級項目於第四季投產後，成本會有所下降，盈利能力將提升。

管理層表示，隨內地「雙碳」政策實施，落後產能加速淘汰，而新增產能管控嚴格，令煤化工行業准入門檻提升，同時公司相信需求總量不會有太大變化，料化肥市場將維持「緊平衡」的狀態。展望未來，由於精準施肥要求提升，化肥產品品種會有更大差異性，故公司將進一步加強高效肥的研發投入。

另外，公司預計明年資本開支約20億元人民幣，年底資產負債比率約65%，2023年則進一步降至60%。

集團周一(15日)公布，擬投資約2億元在甘肅省金昌市建設複合肥新基地，規劃建設複合肥等達到51萬噸的肥料加工能力生產線，以及配套的生產及居住設施。該基地一期規劃擬投資約1.5億元，用於購買土地、投資建設生產線、配套庫房及公共工程，預計建設期為1年；二期規劃實施進度視前期項目經營與市場情況再確定。