殼牌改名「去荷蘭化」　納稅地遷往英國

外國媒體報道，全球石油巨企荷蘭皇家殼牌計劃精簡其公司結構，建立單一股份結構，並將其納稅地點從荷蘭遷至英國，即將全名將更改為「殼牌」(Shell Plc)。

殼牌做出這一決定之際，正值公司與總部所在地荷蘭的關係正變得愈來愈緊張。在上個月，荷蘭養老基金ABP在沒有任何事先公告的情況下表示，將從其投資組合中剝離殼牌以及所有化石燃料投資，另外在5月份，荷蘭一家法院裁定殼牌必須以比計劃更大的力度和更快的速度削減碳排放。

董事長Andrew Mackenzie表示，這種簡化將使在單一國家的稅收和法律管轄下的股權結構正常化，並使我們更具競爭力。皇家殼牌將更好地抓住機遇，並在全球能源轉型中發揮主導作用。

殼牌還表示，在擬議的變更之後，它可能將不再滿足使用Royal名稱的條件，並預計公司全名將更改為「殼牌」（Shell Plc），但這需要得到股東的批准。

自2005年Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij和Shell Transport & Trading Co合併以來，殼牌在英國註冊成立，荷蘭為納稅所在地，並採用雙重股權結構。該公司表示，當時並沒有設想目前的A/B股權結構將是永久性的。