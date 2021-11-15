內地年輕人難以上流？1%富人擁全國3成財富

外媒報道，雖然中國經濟崛起，惟並非只需透過努力就能成功。更多和最好的發展機會聚集於富有及權貴子弟身上，來自貧困家庭或農村家庭的孩子愈來愈難成功。

報道引述新加坡國立大學及香港中文大學學者聯合發表的論文指，1980年代出生在內地底層家庭的孩子，比1970年代出生的孩子更不可能隨着時代推進而出頭，學者稱之為日益嚴重的「世代貧困陷阱」。

研究發現，在1981年至1988年間出生於中國經濟金字塔底部20%的兒童，僅7.3%爬上社會的前20%；而1970年至1980年之間出生的兒童，卻有9.8%的機會進入前20%，兩個世代能夠向上流的人數相差數百萬人。

世界銀行的經濟學家亦得出類似結論，中國社會流動性下降，尤其是女性及貧困地區。隨流動性下降，令不平等加劇，1978年中國收入最高的10%和收入最低的50%，各佔全國總收入的四分之一。而到了2018年，前10%的人在內地的總收入中佔比逾40%，而半數以上的民眾收入佔總數不到15%。

瑞信統計顯示，2020年，中國最富有的1%人口擁有約30%的財富，較2000年上升10個百分點。在美國，最富有的1%的人所控制的財富佔比僅增加2.5個百分點。

疫情亦擴大中國的貧富差距，胡潤百富數據顯示，中國去年創造全球逾半數的新億萬富翁，超過美國成為第一個擁有1,000名以上億萬富豪的國家。惟逾6億中國人(佔總人口的40%)的平均月收入不到140美元。這比2020年生活在中國農村的人每月平均支出還少約40美元。

外媒指，中國社會流動性下降或阻礙年輕人潛力，並妨礙經濟成長，愈來愈多內地年輕人抱怨向上流動受限及工作時間長，社會出現「躺平」口號。

外媒引述23歲的林隆指，他在貴州西南部長大，現在寧波一間公司工作，每月收入1,080美元，惟遠遠不夠買一套住宅，亦不敢想有朝一日可結婚。他說： 「我父母送我上大學並不容易。然而，現在我覺得幾乎不可能進一步爬上社會高層。」