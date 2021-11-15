惠康啟動「食咗飯未」愛心米慈善行動

【營業資訊】為緩解基層市民與社福機構疫情下的衝擊，惠康啟動「食咗飯未」愛心米庫慈善行動，聯同社福機構 ─ 膳心連基金(Foodlink Foundation)合作，目標是一年內向膳心連基金捐款500萬港元，從而向有需要人士提供逾1,600萬碗既健康又有營養的米飯。

惠康周一（15日）率先宣布捐出300萬港元予膳心連造福基層。至於計劃則合共由3部分組成，凡即日起於全線惠康、指定Marketplace、7-Eleven及澳門新苗超級市場，每購買1公斤「御品皇」香米，惠康即會捐出0.5港元予膳心連基金，活動適用於全線12款「御品皇」香米。

除此之外，惠康亦會把每月首日定為「愛心加倍日」，在該日加碼捐多一倍款項，換言之，顧客每買入1公斤「御品皇」香米，惠康就會捐出1港元，同時又會在3大重要傳統節日 ─ 冬至、農曆新年及中秋額外捐出食物，令這批基層市民與社福機構倍添暖意。顧客屆時購買指定食材，惠康將以「買一件，捐一件」的配對形式捐出相同產品，更會將慈善米的捐款加倍變為「1斤捐1元」，務求將捐款愈滾愈大，並以成本價購入「御品皇」香米，透過膳心連基金向有需要人士健康美味的香米。

惠康母公司DFI零售集團行政總裁麥殷(Ian McLeod)表示，集團一直扎根香港，支持香港社區發展，並對是次活動非常有信心，皆因中國人常藉「食咗飯未」以示關心，以及慰問對方生活是否過得好，故冀惠康透過是次活動「以香米祝福有需要的人」。

膳心連營運總監翁懿華(Aurea)則表示，疫情下她們由食肆等機構收集到的食物數量下跌70%，及後要找不同經銷商以優惠價購入物資派給有需要人士，直到有次麥殷到其總部了解情況，所以促成惠康今次的「食咗飯未」愛心米庫慈善行動。