紅磡二手屋苑兩日連錄5宗買賣

個別地區交投轉旺，紅磡二手屋苑過去2日連錄5宗買賣，包括海濱南岸三房戶，減價35萬元後沽出，成交價1,165萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原鄧國昌稱，西半山柏道2號低層B室，實用面積約848方呎，套三房及工人套房間隔，望城市景，以2,038萬元易手，呎價約24,033元，新買家屬於用家，原業主於2014年2月以1,430萬元買入，持貨7年帳面獲利608萬元，單位升值約43%。

●中原周世康表示，11月灣仔修頓花園約有7宗租賃成交，平均實用呎租由約38至50元，包括高層10室，實用面積約423方呎，兩房間隔，以18,200元租出，呎租約43元，業主於1992年以70萬元買入單位。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角健威花園B座中層2室，實用面積約456方呎，兩房間隔，望樓景，原先開價768萬元，放盤1個月，減價33萬元或4.3%，最終以735萬元成交，呎價約16,118元。

●利嘉閣吳玉蘭表示，鰂魚涌逸意居2座中層B室，實用面積約850方呎，套三房連工人房間隔，望山景，零議價下以1,750萬元獲承接，較銀行估價低約192萬元，呎價約20,588元，原業主於1997年8月以約1,288.5萬元購入，持貨約24年帳面獲利約461.5萬元，物業升值約36%。

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九龍區

●中原袁顯岸指，紅磡黃埔區過去2天交投明顯加快，錄得5宗成交，包括海濱南岸5座高層C室，實用面積約590方呎，三房間隔，最初開價1,200萬元，議價後以1,165萬元成交，呎價約19,746元，新買家為外區換樓客。

●中原余考成表示，荔枝角美孚新邨11月暫錄約12宗買賣，平均實用呎價約13,286元，其中4期百老匯街91號中層A室，實用面積約717方呎，套三房間隔，望內園景，現以978萬元成交，呎價約13,640元，原業主於2011年10月以573萬元買入。

●利嘉閣郭永峰指，荔枝角美孚新邨5期百老匯街15號低層E室，實用面積約718方呎，三房連儲物房間隔，望內園景，日前以990萬元沽出，呎價約13,788元，原業主於1984年10月以約46萬元購入，持貨約37年現轉手帳面獲利約944萬元，物業升值約21倍。

●香港置業曾家輝稱，旺角奧坊．凱岸2座低層C室，一房間隔，實用面積約252方呎，以約15,000元放租兩星期後，吸引同區客洽詢，議價後減價至以約14,000元租出，呎租約55.6元。

●香港置業謝啟源指，西南九龍浪澄灣7座高層B室兩房戶，望海景，實用面積約559方呎，以約22,000元放租7日，吸引外區客洽詢，即場還價2,000元，業主最終以20,000元租出，呎租約35.8元。

●香港置業張仲賢稱，大角咀形品．星寓中層B室，望市景，兩房間隔，實用面積約468方呎，以920萬元放盤約3月後獲接洽，議價後減價35萬元，以約885萬元成交，呎價約18,910元，新買家為區內客。

●中原廖忠堅表示，藍田滙景花園12座低層B室，實用面積約612方呎，三房間隔，享園景，最初開價928萬元，經多番議價後，現降價73萬元，以855萬元易手，呎價13,971元，新買家為同區換樓客。

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新界區

●中原黃俊傑表示，青衣公屋長安邨5座安湖樓中層5室，實用面積約349方呎，一房間隔，未補價第二市場叫價260萬元，新近獲買家即睇即買，議價後以200萬元沽出，呎價5,731元，新買家為公屋租戶，交回單位租轉買。

●中原陳輝麟稱，青衣美景花園12座低層D室，實用面積約525方呎，三房間隔，叫價680萬元，經議價後，以628萬元成交，呎價約11,962元，新買家為內地專才，居港剛滿7年隨即入市上車。

●祥益黃文樂表示，屯門寶怡花園3座中層C室，實用面積約415方呎，兩房間隔。租客為區內客，主要鍾情該單位鄰近小朋友上學地點，方便往返，而且單位內籠企理，加上業主有500元的議價空間，決定以12,000元租入，呎租約28.9元。

●祥益黃文樂稱，屯門居屋兆邦苑高層5室，實用面積約385方呎，兩房間隔，新買家為外區客，從同事口中得知屯門區的樓價較外區相宜，決定親身到屯門睇樓，於已補價自由市場以385萬元購入，呎價約10,000元。

●祥益龍超君指，屯門居屋兆康苑O座高層8室，實用面積約568方呎，三房間隔，獲區內分支家庭垂青，由於附設雅裝連基本電器，可即買即住，加上原業主增加議幅，累積減價達30萬元，已補價自由市場以590萬元購入自住，呎價約10,387元。

●中原陳智生稱，屯門瓏門6座中層B室，實用面積約485方呎，兩房間隔，以899萬元沽出，呎價約18,536元，叫價925萬元，放盤約5個月，累減26萬元或2.8%，新買家為外區換樓客。

●中原鍾宏遠表示，屯門卓爾居5座高層F室，實用面積約712方呎，套三房間隔，叫價1,100萬元，議價後以1,018萬元，呎價14,298元，買家為上水換樓客，於機場工作，因屯門區往返機場較方便，亦受惠於北部都會區發展，遂換樓遷入。

●美聯張國成指，元朗朗屏8號2座中層C室，實用面積約337方呎，一房間隔，享園景，首置人士早前有意購買鄰區新盤，惟未能抽得前籌揀樓，故回流二手市場覓盤，考慮不久即決定入市，零議價下以620萬元購入，呎價約18,398元。

●美聯張國成表示，元朗采葉庭7座中層D室，實用面積約460方呎，兩房間隔，早前叫價690萬元放售，吸引用家上門睇樓，積極議價下，終以685萬元成交，呎價約14,891元。

●中原王勤學表示，元朗區周末錄22宗二手買賣，較上周末升近五成，11月累錄65宗，按月升三成，新元朗中心5座中層F室，實用面積約780方呎，套三間隔，叫價1,100萬元，議價後以980萬元易手，呎價約12,564元，新買家為換樓客。

●利嘉閣黃靜顏透露，上水居屋彩蒲苑D座高層8室，實用面積約338方呎，兩房間隔，以已補價自由市場價405萬元沽出，呎價約11,982元，屋苑11月累錄2宗二手買賣，現時約有65個單位放售，入場費由415萬元起。

●利嘉閣莫永澤表示，粉嶺豪峰嶺2座低層單位，實用面積約927方呎，套四房連工人套房間隔，日前以990萬元沽出，呎價約10,680元，新買家為本區用家，屋苑現時約有4個放盤，入場費由1,150萬元起。

●中原洪文鋒指，粉嶺花都廣場11月暫錄約3宗買賣，屋苑5座中層F室，實用面積約413方呎，兩房間隔，以563萬元獲承接，呎價約13,632元，新買家為用家。

●世紀21宇田徐雄新稱，大埔居屋新興花園5座中層D室，實用面積約424方呎，兩房間隔，已補價自由市場開價568萬元，放盤3個月，累減33萬元，減幅5.8%，獲用家以535萬元承接，呎價約12,618元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉翠苑J座中層3室，實用面積約630方呎，套三房間隔，未補價第二市場叫價750萬元，放盤4個月，減價75萬元，減幅達10%，以675萬元沽出，呎價約10,714元。

●世紀21奇豐吳元利稱，沙田翠湖花園D座中層7室，實用面積約688方呎，套三房間隔，望山景，放盤8個月，當時叫價1,080萬元，減價100萬元，減幅9.3%，獲買家以980萬元承接，呎價約14,244元。

●世紀21奇豐袁麗詩指，沙田第一城49座低層F室，實用面積約284方呎，兩房間隔，物業放盤3個月，原先叫價580萬元，減價40萬，終以540萬元獲買家承接，呎價約19,014元。

●中原侯惠良表示，沙田第一城11月暫錄約15宗買賣，對比上月同期錄零成交明顯增加，屋苑最新錄17座低層D室，實用面積約327方呎，兩房間隔，議價後以500萬元易手，呎價約15,291元，原業主則於1983年以24.6萬元購入，持貨38年帳面獲利約475.4萬元離場，期內升值約19.3倍。

●中原徐家倫表示，沙田偉華中心4座中層G室，實用面積約297方呎，兩房間隔，議價後以14,000元租出，呎租約47.1元，業主於2013年以325萬元購入。

●世紀21奇豐蔡蓓指，馬鞍山新港城D座高層5室，實用面積約490方呎，三房間隔，原先開價850萬元，放盤3個月，減價20萬元，獲買家以830萬元承接，呎價約16,939元，原業主於2013年11月以464萬元購入，持貨8年帳面獲利366萬元，期內升值約79%。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山銀湖．天峰2座中層C室，實用面積約544平方呎，兩房間隔，以978萬元易手，呎價約17,978元，新買家為用家，原業主於2016年以670萬元購入單位，持貨5年帳面獲利約308萬元離場，單位升值約46%。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢碧翠路綠怡花園單號屋連天台戶，實用面積約1,011方呎，套三房連工人房間隔，望山景，以1,580萬元連雙車位成交，呎價約15,628元，原業主於1999年6月購入上址，當時作價558萬元，持貨22年多帳面獲利1,022萬元，期內升值約1.8倍。

●利嘉閣蔡庭勇指，將軍澳峻瀅1期5座低層C室，實用面積約501方呎，兩房間隔，獲外區換樓客以795萬元承接，呎價約15,868元，原業主於2018年7月以約650萬元購入，持貨約3年帳面獲利約145萬元，物業升值約22%，新買家屬於外區換樓客。

●美聯林振聲表示，將軍澳領都為8座右翼極高層B室，實用面積約654方呎，套三房間隔，並連儲物室，望山景，原業主10月份開盤叫價約998萬元，輕微再議價至約995萬元成交，呎價約15,214元。

●利嘉閣黃金欽稱，將軍澳THE PARKSIDE第2座低層C室，實用面積約753方呎，套三房連儲物室間隔，外望園景，今年9月下旬叫價1,580萬元，及後累減約110萬元或約7%，新近以1,470萬元交吉易手，呎價約19,522元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋廣明苑C座高層6室，實用面積約426方呎，一房間隔，原先於已補價自由市場叫價618萬元，放盤約一星期即獲買家洽購，一口減價11.2萬元，減幅1.8%，獲區外首置買家以606.8萬元承接，呎價約14,244元。