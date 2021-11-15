新盤餘貨錄高價成交　何文田項目相連戶7600萬沽

剛過去的周末新盤市場氣氛熱鬧，除了全新大盤之外，其他新盤餘貨亦不乏高價成交。其中，有買家就斥資7,600萬元購入何文田項目的相連單位。至於已經完成兩輪銷售的將軍澳新盤就首現交易告吹個案。

●何文田瀚名相連戶 呎價33,569元

●Silversands 兩房售1,065.75萬元

●意堤三房2,500萬元沽

●海茵莊園錄首宗交易告吹個案

九龍建業（00034）旗下將軍澳海茵莊園錄得首宗交易告吹個案，單位為1座9樓B5室，實用面積215方呎，屬開放式間隔，原本於11月6日次輪銷售時以456.9萬元售出，呎價21,521元，已剛列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。

●柏傲莊III 累計錄91交易告吹個案