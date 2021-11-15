新盤餘貨錄高價成交 何文田項目相連戶7600萬沽
2021年11月15日 21:55
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剛過去的周末新盤市場氣氛熱鬧，除了全新大盤之外，其他新盤餘貨亦不乏高價成交。其中，有買家就斥資7,600萬元購入何文田項目的相連單位。至於已經完成兩輪銷售的將軍澳新盤就首現交易告吹個案。
●何文田瀚名相連戶 呎價33,569元
豪宅新盤不乏捧場客。嘉里建設(00683)旗下何文田瀚名，周一(15日)錄得相連戶成交。據一手銷售資訊網資料，該盤的16樓A室及16樓B室，實用面積1,132方呎，屬三房間隔，各以3,800萬元成交，呎價均為33,569元。
●Silversands 兩房售1,065.75萬元
新盤續錄成交，信和置業(00083)旗下馬鞍山Silversands周一(15日)連錄3宗兩房單位成交。該盤的5A座8樓C室，實用面積455方呎，以1,065.75萬元成交，呎價為23,423元。至於5A座7樓B室，實用面積449方呎，以1,070.09萬元成交，呎價為23,833元。另外， 5A座2樓B室，實用面積449方呎，以969.75萬元沽出，呎價為21,598元。據悉，該盤迄今已累售104伙，套現逾10.6億元。
●意堤三房2,500萬元沽
新盤市場氣氛向好，香港興業國際(00480)旗下愉景灣意堤周一(15日)錄得本月首宗成交。據一手銷售資訊網資料，該盤8座9樓B室，實用面積1,379方呎，採三房間隔，以2,500萬元成交，呎價為18,129元。
●海茵莊園錄首宗交易告吹個案
九龍建業（00034）旗下將軍澳海茵莊園錄得首宗交易告吹個案，單位為1座9樓B5室，實用面積215方呎，屬開放式間隔，原本於11月6日次輪銷售時以456.9萬元售出，呎價21,521元，已剛列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。
●柏傲莊III 累計錄91交易告吹個案
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III周一(15日)再錄終止買賣合約個案。根據成交紀錄冊資料，該盤的第8座7樓B室，實用面積472方呎，屬兩房間隔，曾於6月20日以1207萬元成交，當時呎價為25,572元，惟現時交易已告吹。項目自公布主動拆卸重建後，已錄得約91宗同類個案。