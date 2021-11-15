拜登科技戰受挫　抗華法案或延至明年表決

為抗衡中國科技崛起，美國早前提出包括振興境內半導體生產工業在內《美國創新及競爭法》（USICA）。該法案今年6月在參議院通過，眾議院卻遲遲未批，原因是議員打算自行草擬另一版本的法案，而現時立法議程時間表緊絀，可能延至明年才能表決，拖累的拜登政府「抗華大計」！

現時美國參眾兩院均由總統拜登所屬的民主黨掌控，惟參議院通過USICA至今已經5個月，眾議院既討論USICA，也未提出新版本。該法案授權以1,900億美元強化美國技術及研究，並另外通過540億美元經費，支援美國在半導體及電訊設備的生產與研究。英特爾（Intel）上月便抱怨，法案對於美國重振其於全球半導體生產的份額至關重要，沒有USICA撥款，其於美國添建晶片廠的計劃將會非常棘手，言下之意是隨時會擱置。

耐人尋味的是，日前有報道指，中國最近幾周一直對美國官員、企業高層等進行游說，要求修改USICA的內容，並威脅警告如果相關USICA正式通過立法，美企將面臨在中國市場佔有率或營收減少的風險。

該法案於眾議院「卡關」之際，有參議員提議將其部分內容併入《國防授權法案》（NDAA）的修正案，好讓其盡快通過，後者是一項每年必須通過的國防政策法案。參議院民主黨領袖舒默表示︰「可能會將參議院通過的USICA文本添加到NDAA中」，在年底前通過眾議院表決。

華府給予晶片產業的援助因政治戲碼一再拖延，幸好營企業仍然爭氣。國際商業機器（IBM）宣布，其設計了一款新的量子計算晶片「Eagle」，並預料新晶片可以使量子運算系統於兩年內在某些領域超越傳統超級電腦。

IBM表示，該款晶片有127個「量子位」，是第一種擁有超過100個量子位的晶片。量子位可以用量子形式表示訊息；傳統電腦的訊息單位必須是「1」或「0」，但量子位可以同時是「1和0」。不過，量子電腦需要在極低溫的情況下才能正常運作，故現階段仍難以普及。

事實上，量子計算早就是中美科技競賽的戰場之一。IBM更打算將與量子計算機制冷和控制系統的其他先進技術相結合，計劃在2022年推出433個量子位的「Osprey」晶片，以及在未來推出1,121個量子位的「Condor」晶片。該企高級副總裁Darío Gil不認為量子電腦會完全取代傳統電腦，又謂兩者可互補長短。

另一邊廂，券商富瑞指，中芯國際（00981）28納米或以上成熟製程應該會繼續獲得美國設備，可是審批進度注定會慢，因此其擴產計劃需要更多時間實現。該行維持對中芯投資評級於「買入」，但由於估值模型由市帳率（PB）改為現金流折讓（DCF）估值模型，目標價因此降至30.97元。