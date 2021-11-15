美股全線上揚　紐油失守80美元

市場本周觀望各大零售商公布業績，道指周一早段升133點，至36,233點；標指升13點，至4,695點；以科技股為主的納指漲51點，至15,911點。摩根士丹利警告，隨着聯儲局開始「收水」，明年底美股料較現水平下跌約6%，跑輸歐洲及日本。

港股外圍方面，恒指夜期報25,401點，升25點，高水10點。

雖然美股仍在高位徘徊，惟摩根士丹利預期，隨着美國貨幣寬鬆政策影響漸漸減少，加上市場上充斥高估值企業，明年美股將跑輸歐洲及日本等通脹壓力較低的市場。該行對明年底標指的目標為4,400點；並料10年期國債孳息率將升至2.1厘。

此外，EPFR統計顯示，儘管美國通脹高企，上周美股基金淨流入73.25億美元，為連續7周資金淨流入，更已連續5週稱霸全球，本年累計淨吸資逾3,400億美元。

油價方面，美國參議院多數黨領袖舒默呼籲總統拜登，動用應急燃料儲備，來幫助降低汽油價格。市場預期原油供應或會上升，加上歐洲多國近日疫情嚴峻，或將重新實施封城以應對疫情，都影響對原油的需求。紐約期油每桶曾跌1.58%至79.51美元，布蘭特期油每桶曾跌1.7%至80.77美元。

金價方面，SPI Asset Management管理合夥人英尼斯表示，黃金價格短期升勢料受阻，影響因素包括美元走強、短期美國國債孳息率上升、及聯儲局或加快加息。現貨金每安士曾升0.24%至1,873美元。

個股方面，沙特阿拉伯航空正與空中巴士及美國波音公司商討訂購大型飛機之際，阿聯酋航空集團宣布在杜拜航空展中訂購了兩架波音777貨機。波音公司股價曾升4.37%至230.63美元。

折扣零售商Dollar Tree維權投資者里奇公布其至少持有公司價值約18億美元股份，他表示將致力提高股東回報。該企股價曾升10.44%至124.89美元。

美國大型連鎖寵物零售商Petco被富瑞降低其評級由「買入」至「持有」，該行指公司面對的員工短缺或影響其獸醫業務。該企股價曾跌2.99%至24美元。