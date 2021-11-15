【產經評論】華完善金融平台　保中小企穩內需

北京證券交易所於內地樓市一片低迷、國際投資者對中國資產信心不足之際正式開鑼。就算北交所初期規模不大，不能與上海和深圳的證券交易所相提並論，但其戰略在於針對性支持中小企直接融資，尤其近期中央鐵腕整治內地房地產業風險，經濟增長開始放慢，確保中小企的發展，有助支持就業和消費市場，在穩定內需上起定海神針之效。

按中國證監會主席易會滿的講話，北交所的定位是透過公平嚴謹的監管制度，服務優質的創新型中小企業。中小企業的特性是其前景可能非常廣闊，可是欠缺營運資金將其實現，而現時內地龐大的銀行系統需要加緊處置風險，即使他們口頭上說會加大對高新科技的投放，真正決定是否放貸時也難免會較為保守，被內房潛在違約風險扯高的債券融資成本就更不用說，因此擴闊中小企業的股票融資渠道，實在有其必要。

事實上，中小企僱用大量勞工，支援中小企有助催谷經濟，確保在房產業投資吹冷風之下，能保持整體景氣度，尤其北交所專注於支持不同產業價值鏈的中小企，培育「小巨人」，一則避免與其他交易所重疊，二則配合創新科技發展戰略，故初期規模雖小，但發展潛力卻不容低估。

從上海科創板成立兩年多以來的迅速發展、明星企業一浪接一浪，再到全球最大對沖基金橋水上季大手加倉多隻中概股一事，可見海外資金對投資中國市場有濃厚的興趣。內地透過完善金融平台，孕育創科中小企，對於在中美金融戰爭奪國際資金上，亦擔當重要角色。

反觀美國，一項減輕晶片倚賴外國生產、且獲得科技業界廣泛支持的法案，居然也在國會「半天吊」，據說其立法原意還是要抗衡中國崛起，可謂相當諷刺，難怪上任後以重振美國在半導體霸主地位為己任的英特爾行政總裁蓋爾辛格，也流露着無語問蒼天的失落之意。

過去內地股市屢次急升後暴跌且亂象頻生，難免會令人對內地股票留下心理陰影。「民無信不立」，維護市場誠信至關重要。一個金融市場的成熟發展不可能一蹴而就，一定要質量兼備。北交所對投資者設有一定參與門檻，亦有清晰的定位。隨着科企反壟斷措施陸續奏效，促使社會資源重新分配，公平競爭環境下，中小企乘北交所融資平台之便，發展有望事半功倍，為「共同富裕」目標給力！