荷蘭皇家殼牌擬精簡架構　改名蜆殼公司

荷蘭皇家殼牌(Royal Dutch Shell)計劃精簡公司結構，建立單一股份結構，並將其納稅地點從荷蘭遷至英國。公司預計把全名將更改為「蜆殼公司」(Shell Plc)，但這需要得到股東的批准。

在上個月，荷蘭養老基金ABP在沒有任何事先公告的情況下表示，將從其投資組合中剝離殼牌以及所有化石燃料投資，另外在5月份，荷蘭一家法院裁定殼牌必須以比計劃更大的力度和更快的速度削減碳排放。

蜆殼董事長Andrew Mackenzie在一份聲明中表示︰「這種簡化將使我們在單一國家的稅收和法律管轄下的股權結構正常化，並使我們更具競爭力。公司會抓住機遇，並在全球能源轉型中發揮主導作用。」

自2005年Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij和Shell Transport & Trading Co合並以來，該公司在英國註冊成立，荷蘭為納稅所在地，並採用雙重股權結構。該公司表示，當時並沒有設想目前的A/B股權結構將是永久性的。

據了解，該公司的投資者將需要就一項允許精簡公司結構的特別決議進行投票，會議將於12月10日在鹿特丹舉行。