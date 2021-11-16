東方日報B1：內房急降溫　二手全線挫　北上廣深淪陷

中國第四季經濟增速跌穿「4字頭」預期甚囂塵上之際，作為內地經濟重要動力之一的內地樓市持續降溫。在俗稱「銀十」的10月份傳統售樓旺季，一手樓價按月下跌的城市多達52個，二手樓價按月下跌的城市更激增至64個，為多年來罕見。加上今年首10個月的房地產開發投資增速再創年內新低，續引發市場對內地經濟增長的擔憂。

不論以按年或按月計，上月70個城市的一、二手樓價漲幅均有所回落甚至轉跌。國家統計局周一(15日)公布，一線城市的一手樓價連續兩個月按月持平，其中深圳轉跌0.2%，為年內首次。而二、三線城市一手樓價亦分別按月下跌0.2%及0.3%。二手樓方面，一、二、三線城市樓價按月分別跌0.4%、0.3%及0.3%，其中「北上廣深」4大一線城市全告下跌。

有外媒按官方數據測算，10月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年升3.4%，不僅較9月的3.8%放緩，漲幅更是2016年1月後新低；按月則下跌0.2%，為2015年3月以來首度下跌。

當局同時公布，今年首10個月全國房地產開發投資額為12.49萬億元人民幣，按年增長7.2%，遜預期，較首9月放緩1.6個百分點。首10個月累計，開發商土地購置面積按年降11%、新住宅開工面積按年倒退7.7%，反映開發步伐全面放慢。

新屋銷情方面，今年1至10月商品房銷售面積及銷售額分別按年僅升7.3%及11.8%，較首9月升幅大縮水。單計10月，銷售面積及銷售額更分別急降21.65%及22.65%，跌幅較9月擴大8.48個百分點及6.84個百分點。野村表示，當局正微調行業融資政策，但投資疲弱反映房企融資狀況緊張，新樓銷售或續承壓。至於按揭貸款投放的影響可能主要反映在二手成交，對經濟的直接影響較少。

然而，市傳當局指導銀行加快放寬按揭貸款、頻繁召集房企開會，以及多個二、三線城市有望放寬房策等，反映行業鬆綁信號即將出現。投行富瑞指，這些「實際行動」反映當局控制系統性風險的決心，卻不足以扭轉樓市下行的局面，預計當局或持續為行業鬆綁，以提振買家信心，包括放寬按揭貸款額度，甚至上調一、二線城市的二手樓成交參考價，以重建售價溫和上升的預期。連同銀行貸款額度在明年重啟，料將推動銷售於明年首季恢復，並改善房企融資。