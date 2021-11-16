東方日報B1：內房急降溫 二手全線挫 北上廣深淪陷
2021年11月16日 00:28
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內地樓市持續降溫，引發市場對內地經濟增長的擔憂。
中國第四季經濟增速跌穿「4字頭」預期甚囂塵上之際，作為內地經濟重要動力之一的內地樓市持續降溫。在俗稱「銀十」的10月份傳統售樓旺季，一手樓價按月下跌的城市多達52個，二手樓價按月下跌的城市更激增至64個，為多年來罕見。加上今年首10個月的房地產開發投資增速再創年內新低，續引發市場對內地經濟增長的擔憂。
不論以按年或按月計，上月70個城市的一、二手樓價漲幅均有所回落甚至轉跌。國家統計局周一(15日)公布，一線城市的一手樓價連續兩個月按月持平，其中深圳轉跌0.2%，為年內首次。而二、三線城市一手樓價亦分別按月下跌0.2%及0.3%。二手樓方面，一、二、三線城市樓價按月分別跌0.4%、0.3%及0.3%，其中「北上廣深」4大一線城市全告下跌。
有外媒按官方數據測算，10月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年升3.4%，不僅較9月的3.8%放緩，漲幅更是2016年1月後新低；按月則下跌0.2%，為2015年3月以來首度下跌。
當局同時公布，今年首10個月全國房地產開發投資額為12.49萬億元人民幣，按年增長7.2%，遜預期，較首9月放緩1.6個百分點。首10個月累計，開發商土地購置面積按年降11%、新住宅開工面積按年倒退7.7%，反映開發步伐全面放慢。
新屋銷情方面，今年1至10月商品房銷售面積及銷售額分別按年僅升7.3%及11.8%，較首9月升幅大縮水。單計10月，銷售面積及銷售額更分別急降21.65%及22.65%，跌幅較9月擴大8.48個百分點及6.84個百分點。野村表示，當局正微調行業融資政策，但投資疲弱反映房企融資狀況緊張，新樓銷售或續承壓。至於按揭貸款投放的影響可能主要反映在二手成交，對經濟的直接影響較少。
內房股周一慘遭拋售，宣布配股「抽水」的融創中國(01918)全日股價收跌11.5%，跌穿配售價15.18元。中國奧園(03883)、富力地產(02777)、世茂集團(00813)分別跌11.32%、9.97%及9.51%。
然而，市傳當局指導銀行加快放寬按揭貸款、頻繁召集房企開會，以及多個二、三線城市有望放寬房策等，反映行業鬆綁信號即將出現。投行富瑞指，這些「實際行動」反映當局控制系統性風險的決心，卻不足以扭轉樓市下行的局面，預計當局或持續為行業鬆綁，以提振買家信心，包括放寬按揭貸款額度，甚至上調一、二線城市的二手樓成交參考價，以重建售價溫和上升的預期。連同銀行貸款額度在明年重啟，料將推動銷售於明年首季恢復，並改善房企融資。
即使房企今年銷情可能參差，甚至有小型房企出現債務違約，但富瑞仍然估計內房股未來3至6個月將出現彈升，不妨趁低吸納，龍湖集團(00960)、中國海外發展(00688)及華潤置地(01109)為該行的首選，並建議買融創、世茂及合景泰富集團(01813)。