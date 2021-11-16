油組不受拜登施壓 稱現時已足夠 不需增產

沙特阿拉伯與阿聯酋周一 (15 日) 暗示，石油輸出國組織及其盟國(OPEC +)將繼續謹慎提高石油產量，不受美國總統拜登施壓的影響。

拜登先前多次表達，油價已經來到7年高位，引發通脹，呼籲OPEC+應該擴大增產，從而壓低原油價格。

阿聯酋能源部長Suhail Al Mazrouei表示，目前將日產量逐月增加40萬桶的計劃執行良好。他說：「40萬正在繼續，這應該足夠了。」OPEC與合作夥伴下次會議，預計將在12月2日舉行。

今年以來，受到經濟從新冠肺炎疫情中復甦，且OPEC+限制供應，原油價格已累計飆升約60%，至每桶80美元上方，主要投資機構已開始預期90至100美元以上油價。

Al Mazrouei周一在Adipec石油和天然氣會議上表示，他預計2022年第一季石油供應過剩，排除油價達到每桶100美元的可能性，認為OPEC+不需要擴大增產。

他說：「我們所知道的，以及世界上所有專家都在說，我們將會出現過剩，所以我們不必恐慌，我們需要保持冷靜。」

Al Mazrouei補充說，OPEC會根據基本面的變化，評估增產的速度。

沙特能源部長Abdulaziz bin Salman指出，能源短缺的波動性，主要來自煤炭和天然氣市場，其波動比石油要大得多。

他表示，並不擔心美國可能會出售其戰略石油儲備中的原油，以迫使價格下跌。他稱，這事該問美國，他的任務不在於擔心沒有發生的事。