中國銀河國際：CEC及CETC資產具投資價值

信息技術應用創新產業(信創)持續推進，三季報驗證中國電子(CEC)、中國電科(CETC)受惠於信創良好發展態勢及「國家隊」先發的優勢，收入加快增長，計算機行業2021年第三季度報告顯示，期內增速亮眼，信創產業收入按年增長35.54%，利潤按年增長176.3%。根據海比研究院數據，中國信創生態市場際規模於2020年為1,617億元人民幣(下同)，預計未來五年將保持高速增長，按年複合增長率為37.4%。2025年，整體規模將達到8,000億元，從現況看來，中電子(CEC)、中電科(CETC)和華為率先入局，航天系、中科系等也積極布局，相關信創核心資產收入持續提升，第三季度加速增長。

IT產業規律決定了信創產業長期趨向收斂，相關央企整合為大勢所趨。信創會帶來IT標準重構，進一步可能帶來產業鏈重組及市場洗牌，短期呈現百花齊放的情況。長期看來，由於IT產業「贏家通吃」的特點，以及規模效應將使產業逐步集中，央企集團基於本身優勢進行戰略性重組，產業鏈整合蓄勢待發，不斷提升於產業的地位。

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