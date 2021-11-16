中國銀河國際：CEC及CETC資產具投資價值
2021年11月16日 07:00
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信息技術應用創新產業(信創)持續推進，三季報驗證中國電子(CEC)、中國電科(CETC)受惠於信創良好發展態勢及「國家隊」先發的優勢，收入加快增長，計算機行業2021年第三季度報告顯示，期內增速亮眼，信創產業收入按年增長35.54%，利潤按年增長176.3%。根據海比研究院數據，中國信創生態市場際規模於2020年為1,617億元人民幣(下同)，預計未來五年將保持高速增長，按年複合增長率為37.4%。2025年，整體規模將達到8,000億元，從現況看來，中電子(CEC)、中電科(CETC)和華為率先入局，航天系、中科系等也積極布局，相關信創核心資產收入持續提升，第三季度加速增長。
IT產業規律決定了信創產業長期趨向收斂，相關央企整合為大勢所趨。信創會帶來IT標準重構，進一步可能帶來產業鏈重組及市場洗牌，短期呈現百花齊放的情況。長期看來，由於IT產業「贏家通吃」的特點，以及規模效應將使產業逐步集中，央企集團基於本身優勢進行戰略性重組，產業鏈整合蓄勢待發，不斷提升於產業的地位。
中國電子信息產業集團致力打造「PKS」自主計算體系。截至2020年底，中國電子擁有26間二級企業、十五家上市公司，旗下中國軟件(600536.SH)前三季度營收達到43.89億元人民幣，按年增長96.14%；其子公司麒麟軟件上半年營收按年增長472.46%。中國長城(000066.SZ)前三季度實現營收118.71億元人民幣，按年增長59.13%，其參股子公司天津飛騰上半年營業收入按年增長250.3%；瀾起科技(688008.SH)前三季度實現收入15.9億元人民幣，按年增長8%。
中國電子科技集團主要從事軍工電子、網信事業，2021年六月中國普天整體併入中國電科，旗下衛視通(002268.SZ)前三季度實現收入15.36億元人民幣，按年增長56.78%；太極股份(002368.SZ)前三季度實現營業額70.03億元人民幣，按年增長48.22%。
信創持續產業加速轉向至金、電信、能源、電力、醫療、教育、交通及公用事業等方向推展，目前國產產業加速形成，相關技術需要持續突破，預期合併後自然增長較強，建議關注CETC旗下的杰賽科技(002544.SZ)、衛視通、太極股份等及CEC旗下的中國軟件、中國長城、瀾起科技；其他信創標的包括金山辦公(688111.SH)及用友網絡(600588.SH)。
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