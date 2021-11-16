道指跌12點　比特幣急挫5%

●踏入亞洲時段，美匯指數報95.52；港匯見7.7877；離岸人民幣(CNH)報6.3800；美元兌日圓處114.11；歐元企1.1371，英鎊報1.3413。金價處1,863.30美元。布油報82.15美元，紐油處79.70美元。比特幣急跌5%，至6.25萬美元。道指期貨微升。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水近50點。

●道指收報36,087點，跌12點或0.04%；標指收報4,682點，跌少於1點；納指收報15,853點，跌7點或0.04%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報25,361點，跌28點。

●即月恒生指數夜期收報25,354點，跌22點，低水37點，成交11,140張。

●美國里士滿聯儲銀行行長巴爾金表示，仍需時數個月去評估美國通脹形勢。

●德國安聯首席經濟顧問埃利安(Mohamed El-Erian)周一(15日)表示，美國聯儲局正在因其長期以來認為通脹是暫時性的觀點而失去可信度。

●GMO資產管理公司創辦人兼首席投資策略師Jeremy Grantham表示，電動車生產商特斯拉(Tesla)股票正處於泡沫之中，同時指摘聯儲局推高了資產價格，並重申美國歷史上最嚴重的市場崩潰即將到來。

●紐約12月期金收報每安士1,866.6美元，跌0.1%，結束連續7日升勢。

●紐約12月期油收報每桶80.88美元，升9美仙或0.11%；布蘭特1月期油收報每桶82.05美元，跌12美仙或0.14%。

●英國富時100指數收報7,351點，升3點或0.05%；法國CAC指數收報7,128點，升37點或0.53%；德國DAX指數收報16,148點，升54點或0.34%。

●沙特阿拉伯與阿聯酋周一(15日)暗示，石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)將繼續謹慎提高石油產量，不受美國總統拜登施壓的影響。

●私募股權公司Thoma Bravo聯合始創人Orlando Bravo周一(15日)接受訪問時認為，元宇宙是可以投資的，而且規模會非常大，相信是是下一個尖端發展領域，就像剛起步的社交媒體一樣。