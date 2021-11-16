陳正犖：尋找美股落後板塊博升值

美國股市今年以來累升逾兩成並屢創新高，不少讀者憂慮估值昂貴而錯失機會，但投資時對高追會否接火捧有戒心是好事，至少不是盲目跟風人買我買。如果要平衡風險，不妨留意具長線增長潛力並具一定程度防禦性的行業，或者可做到進可攻退可守。

筆者說的是醫療保健行業股份。以美國為首的環球股票由去年的熊市中復甦，過程中美股11個行業，有10個估值已經較美國以外市場同業昂貴。第11個行業，即醫療保健股，其獨特之處在於，在美國估值低於美國以外市場，這提供了一種有趣的方法，或者可以在不用追逐更貴估值的情況下，同時維持投資於美股當中快速增長的行業。而且與其他行業股票相比，美國和全球醫療保健股的相對大市估值接近歷史低位，亦提供了一個有吸引力的切入點。

與很多其他「增長型」股票不同，醫療保健行業特徵傾向具防禦性。隨着投資者對環球股票估值趨升及利率向上，可能拖累市場波動的擔憂加劇，醫療保健行業有望擔當股票投資組合中相對安全的配置。過去25年，醫療保健行業一直是全球表現第二好行業(年率化表現為12%)，同時在全球各個行業中波動性則排名第三低。市場調整期間行業的拋售往往較少，過往無論是在市場波動期間還是從長線看都表現出色。

世界人口壽命延長是勢不可擋的大趨勢，隨着全球人口老化，銀髮族相關開支也將隨之增加。相信這增長動力將為未來幾年醫療保健行業的收益提供正面作用。未來不僅成熟市場人口壽命延長趨勢將加速，新興國家的中產階級規模的爆炸式增長亦有機會帶動對藥物、醫療器械和醫療保健服務的巨大需求。中國和印度的人口正在經歷向中產階級的大規模轉變，家庭可以逐步擺脫貧困，能夠在醫療保健上花費更多。2017年年中，新興市場中產階層約有33億人，預計到2027年這數字將達到50億。

整體而言，相信醫療保健行業在投資組合中可發揮獨特作用：波動性較低，估值具吸引力，同時提供長期增長機會。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖