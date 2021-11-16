林嘉麒：內地難跟隨外圍退市

內地經濟增長前景的憂慮，是內地及香港股市疲弱的一個重要原因。周一(15日)公布多項10月經濟數據，其中社會消費品零售、規模以上工業增加值等好過預期，惟固定投資、外商直接投資(FDI)等數據不及預期。

事實上，經濟數據差不是10月才開始的事，每況愈下情況明顯。當外圍開始討論退市或加息的時間，內地似乎未有條件。內地救市可以單靠「大水漫灌」嗎？答案是不行。原因是工業生產者出廠價格指數(PPI)與消費物價指數(CPI)的增速差距(又稱剪刀差)持續創歷史新高。

10月份CPI和PPI的漲幅均有所擴大，其中CPI按年上漲1.5%，漲幅比上月擴大0.8個百分點；PPI按年上漲13.5%，漲幅比上月擴大2.8個百分點。從漲幅擴大情況看，主要還是由於PPI漲幅擴大，帶來CPI和PPI的差距擴大。期內，PPI與CPI剪刀差已達12個百分點，創歷史新高，這情況已不容內地放水。

現時內地的剪刀差問題，最直接原因是基數錯位。去年CPI高、PPI低，同時量寬下，令大宗商品出現投機炒作，形成PPI升得快，同時CPI跟不上。上一次出現類似的剪刀差是在2017年，在2017年以前，PPI和CPI基本上是同步波動，而2017年剪刀差出現的背景正是國家推行「供給側改革」，同樣是內地經濟的特色，因此較難以傳統或外國標準去分析，結果是投資者一方面不會認定問題，另一方面也不願意投資，形成更深層次政策與市場的博弈。

連續多月的剪刀差問題，國家統計局歸納成兩個簡單因素：一是國際大宗商品價格上漲帶來的輸入性影響，國際能源供求比較緊張，價格持續上漲；二是內地煤炭、金屬部分行業供給偏緊帶來的影響。國家相關部門已推出了一系列措施，加大市場保供穩價力度，並指目前效果逐步顯現，主要能源產品供給也在增加，價格情況有所改善。

不過，CPI代表着市場經濟的真實需求，而PPI代表着政府投資所需的資本與生產資料的需求，若剪刀差是短期高企的話問題不大，但長期的高剪刀差隱含着潛在的結構性危機，是過度依賴投資和債務刺激生產資料需求，反映近年上游影響PPI的國企與下游受制於CPI的民企之間的矛盾，也反映不出總需求。

現在，民企經營狀況未太樂觀，加上內地房地產爆發的負財富效應，仍需繼續觀察。綜合多方面因素，港股估值平是有原因，難怪恒指每次反彈都缺乏連續性。最起碼剪刀差問題一日未解決，要相信內地經濟有動力也不容易。

新城晉峰資產管理董事 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，未持有以上股份)