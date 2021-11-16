港股升勢持續　騰訊重上500元　滙豐漲1%

憧憬中、美關係好轉，港股高開後升幅擴大，恒生指數中午收報25,658點，升267點或1.05%；國企指數半日收報9,187點，升101點或1.12%；科技指數中午收報6,683點，升81點或1.24%，主板成交659億港元。

ATMX四大科網股領漲，美團升2.2%；小米集團升2.1%；阿里巴巴升1.8%；騰訊升1.6%重上500元大關，合共貢獻恒指138點，佔大市過半升幅。昨日破頂的京東集團先跌後回順，半日無起跌。

金融股合力撐市，滙豐控股升1.1%；友邦保險升1%；中國平安及香港交易所升0.5%。內銀股逆市偏軟，招、建、工三行跌0.1%至0.2%。

憧憬聖誕檔期業務好轉，濠賭股全線炒上。金沙中國及銀河娛樂半日升7.2%及7%，是表現最佳兩隻藍籌。澳博、永利澳門及新濠國際升6.7%至8.2%。

資深股評人陳炳強表示，美股近日主要在高位整固，市場關注中、美元首視像會談，但預期今次對話難有太大突破，對港股走向影響不大。走勢上，恒指目前主要在24,000至26,800點的大型區間上落，現水平仍有向上空間，除非有重大利好消息刺激，否則暫難上破26,800點阻力。

【10:18】港股保持升勢 ATMX撐市 內房股反彈

港股高開後升幅擴大，恒生指數曾漲200點，高見25,591點，暫於25,500點水平徘徊。國企指數升50點；科技指數靠穩，主板成交330億港元。

ATMX四大科網股領漲，阿里巴巴升1.4%；美團升1.3%；騰訊及小米集團升0.9%。不過昨日破頂的京東集團回吐0.8%。

其他藍籌股個別發展，金沙中國升5.8%表現最佳；吉利汽車升5.1%緊隨其後。信義玻璃跌3.6%；創科實業跌2.8%，是表現最差兩隻藍籌。

重磅股方面，滙豐控股升1%；友邦保險及中國平安升0.5%合力撐市。中國移動偏軟；香港交易所跌0.7%。

內房股反彈，華潤置地升3.7%；碧桂園服務升3.2%；中國海外升2.9%；龍湖集團及碧桂園升1.6%及1.3%。富力地產及世茂集團彈超過4%。

【09:21】港股靠穩 騰訊升1% 滙豐向好

市場觀望中、美元首視像會議成果，港股開市靠穩。恒生指數升55點或0.22%，報25,446點；國企指數高開14點或0.16%，報9,100點；科技指數升11點或0.17%，報6,612點。

大型科網股個別發展，騰訊升1.1%撐市；阿里巴巴升0.3%；小米集團升0.2%；美團無起跌；京東集團回吐1.1%。

滙豐控股及友邦保險升0.7%及0.3%合力撐市。中國平安升0.5%；香港交易所及建設銀行跌0.4%及0.2%。