滬深3大指數倒升　酒股領漲

滬深3大指數半日倒升，滬綜指收升10點或0.29%，報3,543點；深成指亦升74點或0.51%，報14,710點；創業板指數則升11點或0.33%，報3,413點。

板塊方面，釀酒股領漲3.4%，鋼鐵股升1.2%，傳媒娛樂股升0.5%；而金融股跌0.3%，煤炭股跌0.6%，水泥股跌0.9%，

個股方面，貴州茅台上漲2.7%，對指數上漲貢獻較大。

【09:25】滬深兩市報跌 軍工股呈弱

中美元首周二(16日)進行視頻會晤，內地股市向下，滬綜指低開2點或0.08%，報3,530點；深成指低開9點或0.07%，至14,626點；創業板指數低開1點或0.05%，至3,400點。

板塊方面，船舶製造股領跌0.6%，地產及飛機製造股跌0.3%至0.4%，金融股偏軟；而石油、煤炭及釀酒股升0.1%至0.3%。

另外，北京證券交易所第2日上市，新股競價表現分化，森萱醫藥、諾思蘭德、常輔股份高開，中設諮詢、同心傳動、晶賽科技、中寰股份及大地電氣等跌超過10%。

北交所明確規定，禁止金融、房地產、產能過剩行業、淘汰類行業、學前教育、學科類培訓等企業在北交所上市。此外，如果有企業要申請在該所上市，必須要證明該企業有創新特徵。同時，上市公司的保薦機構也要充分核查申請上市企業的創新發展能力。