拜登簽基礎設施法案就虛幣定新規　比特幣挫7%

美國總統拜登周一(15日)簽署了《基礎設施投資和就業法案》，法案中包括針對虛擬貨幣和不可替代代幣(NFT)等數碼資產新增的報稅規定，其中，將要求每個經紀人報告其虛擬貨幣收益。主要虛擬貨幣全線下挫，比特幣、以太幣及瑞波幣(XRP)跌幅6%至7%，萊特幣(LTC)更瀉一成。

虛擬貨幣一哥比特幣高位回落，24小時低位跌見60,396美元；最新報61,119美元，跌7%，現價較上周三(10日)歷史高位約68,980美元，累挫11.4%。萊特幣24小時低見240.46美元；最新報246.75美元，跌10%。

拜登簽署1.2萬億美元的兩黨基礎設施建設法案，為重建美國基礎設施、加強製造業、創造高薪就業機會、發展經濟和解決氣候變化危機等問題提出了6個優先事項，以提供初步的指導方針。白宮發表的聲明中列出了六個優先事項，包括有效投資公共事項，避免資金浪費，公平使用公共資金，建設能夠有效抵御氣候變化影響的基礎設施等。

另外，中國發改委表示，將以產業式集中式「挖礦」、國有單位涉及「挖礦」和比特幣「挖礦」為重點開展全面整治。對執行居民電價的單位，若發現參與虛擬貨幣「挖礦」活動，將研究對其加徵懲罰性電價，形成持續整治虛擬貨幣「挖礦」活動的高壓態勢。