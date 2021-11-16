【高盛推介】比亞迪回調整固 資金趁低吸納
2021年11月16日 10:27
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高盛(亞洲)有限責任公司：踏入11月之後，比亞迪股份於280至320港元之間窄幅上落，周二(16日)早段股價一度回調至290元，回落至買賣通道的較低位置，吸引資金趁低吸納，部署股價反彈。
周一(15日)中汽協公布上月汽車出口刷新歷史紀錄，汽車企業出口達23.1萬輛，按年增長1.1倍。
觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉周一有約1,100萬元流入，是周一最多資金流入的相關資產，其中認購證及牛證大約各佔一半流入金額，投資者可根據自身策略選擇產品。而比亞迪淡倉周一亦見小量資金流入。
投資者如看好比亞迪並希望利用認購證作部署，選擇產品時宜從條款出發，挑選中年期、輕微價外、低街貨證，可利用認股證搜尋的篩選功能，再以槓桿排序協助尋找產品。當中會發現比迪購(24189)及(24837)分別是中期貼價及輕微價外、低街貨證中最高槓桿，都是條款合適、槓桿突出的產品。投資者可根據自身風險胃納選擇。
比迪購24189，行使價328.88元，2022年1月25日到期，實際槓桿6.7倍，行使價290至330元、2個月期以上產品最高槓桿。
比迪購24837，行使價350元，2022年1月26日到期，實際槓桿7.4倍，行使價290至360元、2個月期以上、街貨低於20%產品最高槓桿。
比迪購(29401)，行使價369.08元，2022年2月21日到期，實際槓桿6.5倍，中年期、價外。
看淡比亞迪則可留意比迪沽(29694)，是行使價230元以上產品最高槓桿，而且屬低街貨，亦是條款及槓桿都非常突出的選擇。
比迪沽29694，行使價250元，2022年1月28日到期，實際槓桿6.2倍，行使價230元以上產品最高槓桿。
投資者希望利用牛熊證作部署，可考慮以上述買賣通道的高低位作為收回價的參考，例如收回價260元的牛證及320元的熊證，以控制收回風險，可留意比迪牛(62427)及熊(66129)，兩者都是相近收回價產品最高槓桿。
比迪牛62427，收回價260元，行使價256元，換股比率500，槓桿比率8倍，相近收回價產品最高槓桿。
比迪熊66129，收回價320元，行使價324元，換股比率500，槓桿比率8.6倍，相近收回價產品最高槓桿。
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