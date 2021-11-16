股神清單！巴郡Q3增持雪佛龍　醫藥股大執倉

股神巴菲特的投資旗艦巴郡周一(15日)公布第三季持股變動，大手增持了石油股雪佛龍，並調整了醫藥股的組合。

據美國證券交易委員會(SEC)的資料，巴郡上季的核心投資組合未有大變動，約41%的投資集中在蘋果公司，持股價值1,255億美元；美國銀行佔14%，價值428億美元，美國運通及可口可樂分別佔8.66%及7.15%。期內他斥資29.1億美元，增持了24%雪佛龍股份。

另外，巴菲特調整了醫藥股組合，減持有30%的艾伯維(AbbVie)持股；減持16%必治妥施貴寶(Bristol Myers Squibb)；並沽清默沙東(Merck)持股。期內斥4.75億美元買入Royalty Pharma股份，並繼續持有Teva製藥的投資。

此外，巴郡在第三季分別減持Visa及萬事達卡的持股4.3%及6%；另斥9,900萬美元新買入地板零售商Floor & Decor Holdings股份。

近幾個月來，波克夏持續減持大型金融類股，除了Visa及萬事達卡外，還減持了美銀的投資，富國銀行的投資比例也大幅下滑。截至第三季，巴郡已連續第4個季度出售股票，股票投資組合價值接近3,110億美元。近6年公司仍未在市場成功覓得併購對象，現金水平已達到歷史紀錄的1,492億美元。