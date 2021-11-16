【瑞通推介】恒指彈上25500點　即市資金開牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統拜登簽署1萬億美元基建法案，惟30年期債息升穿2厘。道指周一(15日)收報36,087點，跌12點。恒指周一好淡爭持，20天線再度得而復失，收市報25,390點，升62點或0.3%，連升5個交易日，累漲627點。中美兩國元首正進行視像峰會，恒指周二(16日)早段維持在25,400點以上靠穩，高位再重上20天線(25,423點)。恒指好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾3,100萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾2,300萬元，反映投資者預期港股升浪未止。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價24,400至24,499點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。

美團繼上周五(12日)後，周一盤中再次升破290元和250天線(291.8元)，但同樣收市未能企穩其上，收報289.6元，微跌0.1%，並終止3連升走勢。ATM中，近日以美團走勢最強，周一亦見資金流入相關Call輪坐貨過夜，看好股價可進一步向上，而市場預期美團將於本月底公布第三季季績。美團周二早段升逾1%，高位逼近295元關。周一有逾430萬元淨流入其輪證好倉，淡倉亦有近10萬元淨流入。

京東集團周一創約8個月高位，最多漲近2.5%至337.8元，全日維持1.9%升幅，報335.8元。京東公布創新高的「雙11購物節」銷售數據後獲券商唱好，配合投資者對京東周四(18日)公布的季績，以及周五(19日)恒指季檢有望染藍的憧憬，周一見資金流入部署瑞通發行的京東牛證。京東周二早段曾回落約2%，一度失守330元關。周一市場上有約50萬元淨流出京東輪證好倉，同日淡倉則有逾240萬元淨流入。最近一周，京東的引伸波幅平穩，3個月貼價認購期權於43至44%水平。

融創中國配股及減持融創服務拖低內房及物管板塊。碧桂園服務是周一表現最差藍籌，盤中低見58.25元，收挫5.8%於59元，結束4連升，但險守50天線。周二早段曾反彈逾3%，重上61元。周一有逾10萬元淨流入碧服好倉。

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