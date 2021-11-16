【高盛推介】港交所落後大市　留意高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所股價過去兩周於455至470港元之間窄幅上落，現時下跌約0.3%，報463.8元，相較於恒指過去近日的反彈，港交所走勢明顯較為落後。

近日不乏公司申請在港上市或原計劃於美國上市公司轉至香港上市的消息，且看消息能否對港交所股價有刺激作用。

觀察個股輪證資金流向，近日見資金流入港交所好倉，過去5個交易日有約1,000萬元流入，其中以流入認購證較牛證多。

港交購25271，行使價520元，2022年1月28日到期，實際槓桿13.8倍，行使價460至530元、2個月期以上產品最高槓桿。

港交購29202，行使價500元，2022年1月26日到期，實際槓桿13.2倍，行使價460至510元、2個月期以上產品最高槓桿。

港交購23020，行使價488元，2022年6月21日到期，實際槓桿6.9倍，中長期、貼價、低面值。

港交沽25652，行使價399.8元，2022年3月23日到期，實際槓桿9.8倍，中年期、低街貨。

港交牛53287，收回價420元，行使價418元，換股比率500，槓桿比率9.6倍，遠牛。

港交牛64927，收回價440元，行使價438元，換股比率500，槓桿比率16.7倍，近牛、相近收回價產品最高槓桿。

港交熊53617，收回價500元，行使價502元，換股比率500，槓桿比率11.7倍，高槓桿、低街貨。

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