調查：半數保險業人士擬將現有資產配置可持續發展

貝萊德年度保險業調查顯示，保險業對氣候變化風險的關注與日俱增，受訪的全球資深保險業者中，95%認為氣候變化風險在未來兩年將在構建投資組合方面帶來重大影響；有一半受訪業者表示，由於可持續發展投資能夠帶來較佳的風險調整後表現，因而將現有資產重新配置於可持續發展資產。

是次調查於去年經歷種種自然災害後進行，訪問來自全球26個市場的362名資深保險業者，當中接近1/3來自亞太區。調查結果顯示，儘管地緣政治風險仍然是保險業者最關注的問題，但他們亦認為環境風險對其公司的投資策略構成嚴峻威脅，當中有超過1/3的受訪者將環境風險列為潛在阻力。

亞太區保險業者亦正逐步將可持續發展因素納入其投資過程和策略，55%受訪亞太區保險業者調整資產配置至可持續發展投資方案；53%受訪者則為了遵從對ESG風險的監管規定而作出調整；超過一半的亞太區保險業者表示，他們在過去12個月曾經基於ESG因素而放棄投資機會。

不過，有超過4成亞太區保險業者指出，數據供應和質量是實踐ESG策略所面對的挑戰，因此有必要填補獲取優質數據分析的缺口，才能有效推進保險業者的投資過程。

貝萊德金融機構團隊亞太區主管Kimberly Kim表示，保險業者需要分散投資至收益較高資產，有6成受訪者預期將在未來兩年擴大投資風險敞口，為該調查自2015年開始追蹤有關資料以來最高的水平。礙於利率持續低企，保險業者被逼考慮投資於另類資產和較高收益的固定收益資產以獲取收益，反映相關比率上升是出於實際需要。

調查可見，其中配置變化尤其明顯的領域是私人市場資產。受訪保險業者認為，私人市場資產在其投資組合總額的佔比，將由現時平均約11%上升至2023年的14%；而所有受訪者均預期，其私人市場資產的策略性配置比率將為5%或以上。在私人市場中，91%的亞太地區保險公司計劃增加或維持對直接貸款的投資比率。隨着保險業者提高風險胃納，維持流動性仍然是優先考量，41%的受訪保險業者有意在來年提高持有現金的比重。

基於疫情所帶來的影響，有53%的亞太區保險業者有意在未來兩年擴大在科技方面的開支；75%的亞太區受訪保險業者確認，正尋求增加或維持於整合氣候變化風險和指標的技術方面的投資。

Kim續稱，雖然部分保險公司仍然更願意投資傳統資產來降低風險，惟有些保險公司亦看到增加私人資產的好處，並利用該資產類別實現更好的資產負債表以及資本管理目的。此外，隨非核心資產的提高、亞洲不斷變化的監管環境，以及亞洲資本市場增長和產品成熟等，帶動保險業者有意嘗試多元化地投資本地資產。