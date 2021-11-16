外商抽單令大量貨物囤積　義烏商家陷周轉危機

綜合媒體報道，素有「小商品之都」稱號的浙江義烏去年的出口總值首次突破3,000億元人民幣(下同)，達至3,006.2億元；然而，因今年出現的航運危機及近期的限電限產，令部分海外買家出現棄單的情況，貨物囤積倉庫，商家的資金周轉嚴重惡化。

9月正是義烏的出口旺季，惟當局突然推出的限電令，疊加港口堵塞的情況令貨櫃難求，令大海外客戶出現棄單，分析指情況或將影響中國今年第四季的出口數字。

官媒報道，全球海運價格不繼攀升，部分航線甚至一度漲價10倍以上，令江義烏受巨大波及，尤其是低附加值商品，因利潤薄，無法承受過高運價，有海外買家選擇延遲訂單出貨日期，亦有拒絕收貨的情況。

報道指，運價高漲又缺櫃，許多海外買家臨時甩單，義烏許多小商品企業庫存堆滿倉，現金流惡化。有浴室用品公司責任人積，因訂不到貨櫃，原本計劃出貨的商品堆在倉庫，產品周轉率由42天延長至58天，現金周轉壓力劇增。

貨運代理商稱，在正常情況下，貨物進倉到出倉只要3天，現在卻拖到10天以上，甚至1至2個月。另有家用品生產商指，今年4月份的訂單原計劃6月交貨，到了11月份仍滯留在倉庫中。

同時，在內地的疫情防控措施下，大量外國商人無法親臨看貨，許多商家訂單量急劇萎縮，居家飾品公司總經理指，疫情前每月生意額約300多萬元，現在卻因為海外客人不能親臨當地，令現時只有約70至80萬元。