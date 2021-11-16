畢馬威：內地消費增速低於歷史均值　復甦面臨更大挑戰

新冠肺炎疫情影響經濟活動，會計師行畢馬威中國2021年第四季度《中國經濟觀察》研究報告顯示，中國經濟今年首季保持復甦勢態，惟增速有所放緩，累計按年增長9.8%，兩年平均增長5.2%。受去年同期高基數、局部地區疫情反覆、極端天氣、宏觀調控收緊等因素影響，第三季度中國實際國內生產總值(GDP)按年增長4.9%，較第二季的7.9%明顯回落。

畢馬威中國首席經濟學家康勇表示，全球經濟目前仍然有許多不確定因素，受大宗商品價格上漲、國際供應鏈持續緊張，以及「能耗雙控」(即限制高耗能產業煤、電用量)等影響，預計未來中國工業生產增速將進一步放慢，9月、10月製造業採購經理指數(PMI)已經連續兩個月收縮。此外，經濟復甦不均衡，傳染性更高的變異病毒仍在傳播，也將拖累居民消費增長，未來一段時間中國經濟復甦將面臨更大挑戰。

報告提到，雖然消費按年保持增長，但增速依然較慢，持續低於歷史平均水平。根據央行第三季城鎮儲戶調查，居民對收入的信心按季下滑，故消費也會更加謹慎，選擇更多消費的居民佔比按季下降1個百分點。隨着天氣轉冷，疫情有再爆發趨勢，防疫政策再次收緊，令未來消費復甦面臨較大壓力。

另外，受秋冬季節能源需求加大、以及「雙碳」目標下環保限產等因素影響，預計第四季中國煤炭和天然氣進口將有所提升，以紓緩現時供需相對緊張的局面。