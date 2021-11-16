比特幣跌逾7% 道期靠穩
2021年11月16日 16:12
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美匯指數報95.45；港匯見7.7877；離岸人民幣(CNH)報6.3757；美元兌日圓報114.26；歐元企1.1374，英鎊處1.3457。金價報1,866美元。布油報82.68美元，紐油報81.36美元。比特幣跌逾7%，報60,865美元。道指期貨跌9點。
●市後關注點
18:00 歐元區第三季國內生產總值（GDP）
21:30 美國10月入口價格
21:30 美國10月零售銷售
22:15 美國10月工業生產
●恒生指數全日收報25,713點，升322點或1.27%。國企指數收報9,225點，升140點或1.54%；科技指數收報6,712點，升111點或1.68%。主板成交1,310億港元。騰訊升2.17%，重上500元大關。https://bit.ly/3nhZ6AF
●滬綜指收跌11點，滬深兩市連續第18個交易日成交突破萬億人民幣，至逾11,136億元人民幣。https://bit.ly/3HqdP4C
●中國經濟：
-拜登欲訪華，人民幣升上5個月高位。
-傳內地近期將恢復審批遊戲版號，遊戲股炒上。
-發改委整治「挖礦」活動，研加徵懲罰性電價。
-工信部：累計540款拒整改APP下架，四方面加強監管。
●羅奇：聯儲局莫視現實，應立即加息遏通脹。
●WTO：全球貨物貿易增長放緩，前景仍具挑戰。
●騰訊《王者榮耀》10月全球收入按年增逾46%。
●股神清單！巴郡Q3增持雪佛龍，醫藥股大執倉。
●拜登簽基礎設施法案就虛幣定新規，比特幣挫7%。
●傳雷蛇擬每股4元私有化，作價近350億。
●調查：半數保險業人士擬將現有資產配置可持續發展。
●中電信在美提訴訟欲暫停FCC吊銷執照命令，否則...
●法國巴黎銀行研售美國分支，估值1170億元。
●殼牌擬重組，總部遷英國兼簡化名稱。
●摩通起訴Tesla違反合同，索賠12.6億元。
●埃里安：聯儲局通脹觀點失誤，正失去可信度。