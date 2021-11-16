美聯夥經絡按揭轉介　為MONACO ONE買家提供優惠

由會德豐地產發展的啟德MONACO ONE，上星期首輪銷售的單位沽清，周四(18日)緊接次輪盡推餘下150伙，美聯物業夥拍經絡按揭轉介，為買家提供最新按揭優惠。

經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，是次按揭優惠為「置低息/高成數按揭雙優惠」，包括低至全期銀行同業拆按息(H)加1.3%，上限低至最優惠利率(P)減2.75%，封頂息率為2.5 厘，現金回贈高達1.4%，年期最長可至30年。

另外，提供按揭成數可高達七至八成，息率低至P減2.75%，更可享現金回贈高達1%，年期最長可至30年。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，新盤銷情火熱，市場購買力持續釋放，綜合一手住宅物業銷售資訊網，今年截至11月14日全港新盤銷售量約15,672伙，較去年全年約14,426伙已高出約8.6%，創近兩年新高。

該行資料顯示，啟德區本年截至11月14日的新盤銷售量錄約2,375伙，較去年同區全年售出約738伙，高出逾2.21倍。另外，綜合土地註冊處資料顯示，今年截至11月12日，該區二手住宅註冊量則錄得約241宗。