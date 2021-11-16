南方東英重推政銀國債ETF　資產管理規模現逾50億人幣

南方政銀國債ETF追蹤中國國債和政策性銀行債券表現，2014年2月上市至今取得30.54%回報。截至2021年8月31日，其平均到期收益率為 2.9%，有效久期為 5.86。重新推出後，該ETF的投資目標及策略將保持不變，交易手數維持20個單位不變，而兩個貨幣櫃檯最低投資額分別約為2,500港元及2,060元人民幣。總開支比率上限為0.28%；管理費每年0.28%，信用達A1或A+評級。

南方東英首席執行官丁晨相信，在港重新推出南方政銀國債，以及在工銀資管(全球)的支持下，有助更多投資者能夠投資中國在岸政府債券市場，並且從中獲得收益。

工銀亞洲主席兼執行董事高明指，南方政銀國債ETF為香港上市的人民幣債券ETF，有助進一步豐富香港市場的人民幣投資產品，滿足國際投資者對人民幣資產配置的需求。該行將持續利用跨境金融服務優勢，提升人民幣作為國際主要儲備資產的地位，促進內地與香港資本市場的發展。