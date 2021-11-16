金管局：千億元面值LIBOR合約需年底前修訂

大部分倫敦銀行同業拆息(LIBOR)設置將於今年底後停止發布，香港金融管理局表示，今年底前需修訂的合約有700至800張，面值達1,000億港元。需修訂的合約中，約170張涉及個人及中小企，大部分有抵押貸款，總值10億元；逾50張為私人銀行投資產品相關合約。

金管局副總裁阮國恒指，截至今年9月底，香港銀行體系以LIBOR作為參考利率的衍生工具合約名義總值為34.9萬億元，當中僅4%(1.6萬億元)在LIBOR停止發布後到期，並欠缺備用條款應對。

他續稱，香港銀行業已完成處理大部分需要修訂的LIBOR合約，截至9月底，相關合約的總金額由去年9月底高峰時的21.6萬億元，減少92%，至今年9月底的1.6萬億元。

惟他認為，餘下金額仍較龐大，銀行需在今年餘下的45日內完成處理需修訂合約，加上企業過渡工作進度相對緩慢，如何提高企業客戶對LIBOR過渡的認知，為銀行面對的主要挑戰。

不過，截至9月，銀行準備過到工作進展良好，平均已完成這些計劃80%以上的工作。金管局助理總裁(銀行監理)陳景宏指出，近日有個別銀行表示現有需修訂合約，已從原有情況減少一半，部分更僅剩下1/3。

儘管港元隔夜平均指數(HONIA)已被指定為香港銀行同業拆息(HIBOR)的備用參考利率。惟阮國恒表示，兩個參考指標將共同使用，基於對HIBOR報價機制有信心，亦有足夠監管銀行間報價的準確度，暫沒有停止發布HIBOR的計劃。他稱，明日(17日)金管局將推出以HONIA計價的政府債券，以推動HONIA的使用。