yuu推全新「yuu保險」功能　助你輕鬆投保！

【營業資訊】買保險要先搵代理？Out啦！現時「一機在手」撳個App，想買保險話咁易！用戶數目達370萬的全港最大型消費獎賞計劃「yuu」，最新推出了新功能「yuu保險」，yuu會員登入應用程式即可投保安聯保險、安達保險與恒生保險的保險計劃，更可賺取額外高達30,000分的yuu積分。

現時「yuu保險」特選3大保險類別 ─ 家居、私家車及人壽保險予會員選擇，並會在稍後推出更多保險計劃。另yuu會員可免費登記享有安逹保險的「安達新冠疫苗保障」，一旦接種後出現不良反應或不幸確診，均可獲得保障。

會員透過「yuu保險」投保，每繳交1港元保費即可賺取1分的yuu積分，若投保指定保險計劃更可於指定期間於本港內的萬寧、惠康、Market Place by Jasons、Market Place、3hreeSixty、Oliver’s The Delicatessen 及/或Jasons ichiba，每消費1港元將獲取1倍(1X)額外積分。

此外，為慶祝「yuu保險」隆重登場，會員凡在本月17日至12月1日期間，透過「yuu保險」投保3項指定保險計劃的任何一項，即可賺取額外10,000 yuu積分；投保全數3項保險更可賺取高達30,000 yuu積分。