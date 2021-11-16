中國長遠前執董羅習之未有配合調查　遭聯交所譴責

羅習之於2002年9月12日至2018年4月17日期間出任中國長遠執行董事，並曾提交《董事聲明及承諾》(下稱《承諾》)，當中列明其必須在上巿科 或上巿委員會所進行的任何調查中給予合作、時及坦白地答覆向其提出的任何問題；以及他日即使不再出任該公司董事，由停任董事日期起計為期3年，仍繼續向聯交所提供其最新的聯絡資料。

聯交所指，羅習之曾就可能違反《上市規則》被上市科調查。上市科曾向羅氏的最後地址發出調查信函，其後亦再次去信提醒跟進。儘管上市科曾多次嘗試聯絡羅氏，惟他並沒有回應有關查詢。

因此，上市委員會裁定羅習之沒有在該調查中給予合作，違反了其《承諾》，構成違反《上市規則》，同時妨礙聯交所執行維持市場運作有序的職能。此屬嚴重違規，其行為顯示其蓄意或長期不履行其於《上市規則》下的責任。

聯交所重申，董事須配合聯交所有關可能違反《上市規則》事宜的調查，及回覆聯交所的查詢。董事也必須向聯交所提供最新的聯絡資料。若董事沒有回覆聯交所的查詢，可被施加嚴重的制裁。