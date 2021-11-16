趁樓價回落入市！屯門卓爾居11月二手買賣增5成

二手樓價回落，個別屋苑交投向上，屯門卓爾居11月累錄6宗買賣，按月增50%，同期均價跌約1%，屋苑有兩房單位，減價37萬元，以738萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯佘錦驊表示，西灣河欣景花園3座高層G室，實用面積約652呎，套三房間隔，獲上車用家垂青，並以998萬元入市，呎價約15,307元，新買家計劃申請按保購入單位自用，原業主於2003年10月以約178萬元購入，撇除2012年賣出一半業權予親人，轉售帳面獲利約820萬元，物業升值約4.6倍。

●美聯吳肇基表示，鰂魚涌太古城11月暫錄約9宗買賣，其中太湖閣為高層C室，實用面積約489方呎，兩房間隔，原業主於7月放盤叫價約960萬元，近日減至約905萬元，議價後再多減約75萬元，終以830萬元成交，呎價約16,973元。

●世紀21北山梁淑儀指，北角宏華閣高層A室，實用面積約258方呎，兩房間隔，獲區外首置客以560萬元承接，呎價約21,705元，原業主於2012年4月以343萬元購入上址投資，持貨9年帳面獲利217萬元，期內升值約63%。

●世紀21北山嚴智贇稱，北角百福花園景福閣高層G及H室，實用面積約1,053方呎，三房間隔，獲區外換樓客以1,450萬元承接，呎價約13,770元，原業主於2006年2月以490萬元購入自住，持貨15年帳面獲利960萬元，期內升值近2倍。

●利嘉閣鄧惠源透露，西半山駿豪閣低層D室，實用面積約682方呎，套三房間隔，日前以29,500元租出，呎租約43元，業主於2016年7月以約1,138萬元購入，租出享租金回報率約3.1厘。

●中原吳鳳萍指，西半山翰庭軒中層C室，實用面積約681方呎，套三房及多用途房間隔，望市景，以1,550萬元易手，呎價約22,761元，原業主於2001年3月以455萬元買入，持貨20年帳面獲利1,095萬元，單位升值約2.4倍。

●中原簡英譓透露，西半山輝煌豪園中低層F室，實用面積約721方呎，套三房間隔，望市景，以1,715萬元易手，呎價約23,786元，原業主於2012年10月以1,250萬元買入，持貨9年帳面獲利465萬元，單位升值約37%。

●美聯林潤強表示，鴨脷洲海怡半島1座中層D室，實用面積約636方呎，套三房間隔，位處單邊，擁山景及海景，原業主開價約1,030萬元，議價後獲同區客以1,000萬元購入，呎價約15,723元，原業主於1996年10月以約339萬元購入，轉手帳面獲利約661萬元，物業升值約1.95倍。

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九龍區

●利嘉閣李嘉輝指，黃大仙現崇山5A座低層D室，實用面積約567方呎，兩房間隔，日前以1,000萬元易主，實用呎價約17,637元，原業主約於2011年5月以約746.6萬元購入，持貨約10年帳面獲利約253.4萬元，物業升值約34%，現時屋苑約有17個放盤，入場費由1,080萬元起。

●中原鍾家豪表示，大角咀傲寓中層D室，實用面積約300方呎，開放式間隔，享市景，最新以14,500元租出，呎租約48元，業主於2020年10月以634.3萬元買入，功租出可享2.7厘租金回報。

●香港置業曾家輝稱，大角咀港灣豪庭10座低層D室，兩房間隔，實用面積約346方呎，以15,000元放租一星期，即獲外區客接洽，議價後減價700元，以14,300元承租，呎租約41.3元。

●香港置業林冬盈指，大角咀形品．星寓中低層G室，望樓景，原則開放式改1房間隔，實用面積約338方呎，以628萬元放盤後，近日獲外區買家接洽，最終以600萬元成交，呎價約17,751元，買家為首置客，原業主於2018年1月以約536萬元購入，是次轉售帳面賺約64萬元。

●中原胡鴻洲表示，九龍站4日連錄5宗買賣，包括擎天半島3座中層C室，實用面積約802方呎，套三房間隔，另設工人套房，望園景，最初以2,630萬元放售，現以2500萬元沽出，呎價約31,172元，新買家為回流人士，託向搬進貼近外國文化及國際化的社區，直至參觀區內最新開幕的博物館後，即入市上址自用。

●香港置業蘇國榮稱，西南九龍帝峯．皇殿2座中層C室，兩房間隔，實用面積759方呎，以約35,000元放租約3周後，接獲外區客洽詢，雙方議價後減價約2,500元，即獲外區家庭以約32,500元承租，呎租約42.8元。

●中原程智聰指，長沙灣曉盈11月錄首宗買賣，單位為中層D室，實用面積約512方呎，兩房加儲物房間隔，最初開價940萬元，直到近日減至890萬元即獲洽購，最終以875萬元沽出，呎價約17,090元，新買家為外區客，議價後入市自用。

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新界區

●中原葉津榮表示，屯門卓爾居11月累錄6宗成交，相比上月全月4宗成交，增加50%，平均實用呎價約14,046元，較上月回落約1%，屋苑1座高層G室，實用面積約512方呎，兩房間隔，叫價775萬元，議價後共減37萬元，以738萬元成交，呎價14,414元，新買家為同區上車客。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋富康花園7座高層D室，實用面積約592方呎，三房間隔，上月於未補價第二市場放盤叫價630萬元，獲買家即睇即議價，最終獲減價30萬元，獲區外綠表買家以600萬元承接，呎價約10,135元。

●利嘉閣溫錦華表示，將軍澳CAPRI第10A座高層B室，實用面積約544方呎，兩房間隔，以998萬元易手，呎價約18,346元，原業主於2015年11月以約705.4萬元購入，持貨約6年帳面獲利約292.6萬元，物業升值約41%。

●中原柯勇稱，將軍澳廣場3A座低層F室，實用面積約456方呎，兩房間隔，最新以787萬元易手，呎價約17,259元，上址原業主於2007年12月以229萬元買入，持貨近14年帳面獲利558萬元離場，單位期內升值逾2.4倍。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山新港城G座低層3室，實用面積約363方呎，兩房間隔，放盤4個月，當時叫價660萬元，減價20萬元，減幅約3%，終以640萬元獲買家承接，呎價約17,631元。

●世紀21奇豐黃宗信指，馬鞍山新港城F座中層5室，實用面積約519方呎，三房間隔，單位放盤1個月，當時叫價870萬元，終以868萬元獲買家承接，呎價約16,724元。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山居屋錦豐苑H座中層11室，實用面積約428方呎，兩房間隔，望山景，未補價第二市場原先開價500萬元，放盤1個月，累減25萬元，以475萬元沽出，呎價約11,098元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山翠擁華庭7座高層A室，實用面積約757方呎，套三房間隔，以1,000萬元易手，呎價約13,210元，新買家為用家，原業主於2011年以480萬元購入，持貨10年帳面獲利約520萬元，單位升值約1.08倍。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田第一城25座中層D室，實用面積約688方呎，三房間隔，原先開價1,150萬元，放盤3個月，累減312萬元，終以838萬元沽出，呎價約12,180元

●中原侯惠良稱，沙田第一城11月暫錄約13宗成交，對比上月同期錄約5宗成交明顯增加，其中8座中層G室，實用面積約327方呎，兩房間隔，議價後以583萬元易手，呎價約17,829元。

●中原呂學維透露，粉嶺牽晴間11月錄約5宗買賣，屋苑最新錄11座低層B室，實用面積約556方呎，三房間隔，議價後以730萬元獲承接，呎價約13,129元，原業主則於2014年以451萬元連車位購入上址。

●利嘉閣林偉明表示，粉嶺逸峯2座中層E室，實用面積約508方呎，兩房間隔，望內園景，原先叫價720萬元，現減價30萬元或4.2%，新近以690萬元易手，呎價約13,583元，屋苑本月累錄2宗二手買賣，現時約有31個二手放盤，入場費由500萬元起。

●中原林俊強指，上水中心11月暫錄1宗買賣，單位為1座低層B室，實用面積約330方呎，兩房間隔，開價約520萬元，議價後以518.8萬元易手，呎價約15,721元，新買家為用家，已睇樓一段時間，曾抽籤幾個新樓盤，睇好北部都會區發展，即快速決定購入單位自用。

●利嘉閣黃靜顏透露，上水御皇庭2座中低層A室，實用面積約372方呎，兩房間隔，近期以12,300元租出，呎租約33元，上述為屋苑11月第2宗租賃成交，現時有約7個單位放租，最低叫價由12,500元起。

●中原李美賢表示，元朗帝庭居5座頂層單位，實用面積約467方呎，兩房間隔，連天台，開價640萬元，經議價後，以625萬元沽出，呎價13,383元，新買家為同區換樓客，早前認購區內新盤未有中籤，便回流區內二手市場入市。

●中原王勤學指，元朗YOHO MIDTOWN第7座高層B室，實用面積約520方呎，兩房間隔，叫價950萬元，微減4萬元，以946萬元沽出，呎價約18,192元，屬屋苑兩房單位歷來第三高價。

●美聯蘇哲熙表示，天水圍嘉湖山莊美湖居5座中層H室，實用面積約540方呎，三房間隔，新買家為同區居民，見上述銀主盤連裝修放售，火速決定承接自住，單位原以約630萬元放售，積極與銀主還價，最終以低於市價約5%成交，涉資600萬元，呎價約11,111元。

●祥益古文彬稱，屯門彩暉花園B座高層3室，實用面積約568方呎，日前獲區內換樓客垂青，近日沽出原本居住的單位，升級換私樓，見原業主增加議價空間，累積減價達42萬元，決定以558萬元購入作自住之用，呎價約9,824元。

●祥益黃文樂表示，屯門豐連1座高層G室，實用面積約302方呎，一房間隔，見業主允許飼養狗隻，在零議租的情況下租客決定以月租12,500元租入，呎租約41.4元。

●祥益林偉光稱，屯門新屯門中心10座中層A室，實用面積約501方呎，兩房間隔，區內準婚客，考慮到屋苑鄰近家人居所，方便照應，加上有1,000元的議價空間，最終以11,500元即睇即租，呎租約23元。

●中原吳家威稱，東涌區11月暫錄21宗買賣，包括東環3B座低層8室，實用面積約379方呎，一房間隔，享園景，叫價650萬元，經議價後，以636萬元成交，呎價16,781元，買家因手上有閒資，見低息環境持續，買樓可有效對抗通脹，於是斥資入市，料租金回報約2.5厘。

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